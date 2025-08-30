Когда нагрузка становится опасной: тёмная сторона бега с жилетом

Кардиотренировки можно сделать заметно эффективнее, если добавить элемент сопротивления. Один из простых способов — использовать утяжелённый жилет. Такой жилет плотно фиксируется на корпусе с помощью широких лямок и пояса, а специальные карманы позволяют регулировать нагрузку, добавляя или убавляя вес. Но, как и у любого спортивного инвентаря, у него есть свои плюсы и минусы.

Польза утяжелённого жилета

Главное преимущество жилета — дополнительное сопротивление. Оно делает привычные движения сложнее, а значит, тренировка становится более интенсивной. По словам Стива Стоунхауса, вице-президента Body Fit Training, организм быстро адаптируется к возросшей нагрузке, поэтому можно рассчитывать на рост силы, улучшение выносливости и укрепление костей.

При регулярных занятиях жилет помогает:

• повысить аэробные возможности и увеличить VO2 max;

• развить мышцы корпуса и улучшить баланс;

• сократить время тренировки, сохранив её эффективность.

Аллен Конрад, специалист по мануальной терапии и силовой подготовке, отмечает, что дополнительный вес заставляет сердце работать интенсивнее, улучшает работу дыхательной системы и задействует мышцы-стабилизаторы.

Кроме того, исследования Northwestern Medicine показывают: жилеты могут снижать риск потери костной массы, что особенно важно для женщин в постменопаузе.

Недостатки и риски

Однако вместе с плюсами утяжелённые жилеты несут и определённые опасности. Дополнительный вес неизбежно снижает скорость и изменяет технику бега.

"Бег с жилетом замедляет движения и меняет механику", — сказал вице-президент Body Fit Training Стив Стоунхаус.

Это может привести к перегрузке суставов и постепенным травмам.

Другой риск связан с позвоночником.

"Дополнительное давление на позвоночный столб может усугубить дегенеративные заболевания", — отметил мануальный терапевт Аллен Конрад.

Поэтому людям с артритом, проблемами коленей, бёдер или спины перед использованием жилета важно проконсультироваться с врачом.

Подходит ли жилет для набора мышц?

Многие задаются вопросом: помогает ли тренировка с жилетом нарастить мышечную массу? Эксперты отмечают, что нет — для этого вес жилета должен быть слишком большим, и тогда негативные последствия перевесят пользу. Тем не менее, как инструмент для развития силы и выносливости он вполне эффективен.

Как выбрать жилет

Harvard Health Publishing советует придерживаться правила: вес жилета не должен превышать 10% массы тела. То есть при весе 70 кг оптимальная нагрузка — не более 7 кг.

Также важно:

Подбирать жилет, плотно сидящий на корпусе, но не стягивающий дыхание. Начинать с минимального веса и увеличивать нагрузку постепенно. Перед покупкой проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

Утяжелённый жилет может стать полезным инструментом для тех, кто хочет разнообразить кардиотренировки, развить силу и укрепить кости. Но он требует осторожности: людям с проблемами суставов или позвоночника лучше отказаться от него или использовать только с разрешения специалиста.