Slam ball и medicine ball: один снаряд отнимает силы, другой возвращает их обратно

Вы когда-нибудь задумывались, почему в спортзале рядом с гантелями и гирями всегда лежат странные круглые снаряды? На первый взгляд они кажутся одинаковыми, но между ними есть принципиальная разница. Речь идёт о slam ball и medicine ball — двух снарядах, которые часто путают, хотя у каждого своя роль в тренировках.

"Главное отличие в том, что medicine ball отскакивает от поверхности, а slam ball — нет, он просто падает и поглощает удар", — объясняет сертифицированный тренер Кори Лефковиц, владелица онлайн-компании Redefining Strength.

Slam ball: сила в ударе

Slam ball специально создавался для упражнений с максимальной отдачей. Он меньше по размеру, выполнен из плотной резины и заполнен песком. Отсутствие отскока позволяет бросать его со всей силы, не опасаясь рикошета. Такой формат идеально подходит для развития взрывной силы и координации.

Интересно, что при каждом подъёме с пола вы тренируете функциональную силу — именно ту, что нужна в повседневной жизни, когда приходится поднимать тяжёлые и неудобные предметы. Кроме того, перемещающийся внутри песок создаёт нестабильность, а это дополнительная нагрузка на мышцы предплечий и кора. Учёные из журнала The Lancet отмечают, что сила хвата напрямую связана с долголетием, так что подобные тренировки полезны не только для формы, но и для здоровья.

Минусы тоже есть. Из-за отсутствия отскока сложнее держать ритм, а песчаная начинка делает снаряд "капризным" в удержании. Кроме того, для бросковых упражнений в паре потребуется партнёр.

Medicine ball: универсальность и выносливость

Medicine ball появился в фитнесе ещё в XIX веке и с тех пор стал классикой. Он крупнее и мягче, равномерно утяжелён, что делает его более удобным для разных движений. Главное преимущество — отскок. Благодаря этому можно выполнять серию быстрых повторов без партнёра: бросили о стену — поймали на отскоке.

Такой формат идеально развивает не только силу, но и выносливость. Medicine ball часто используют для круговых тренировок и функциональных комплексов: от классических "wall ball" до динамических скручиваний. Но и тут есть нюанс — крупный диаметр делает некоторые упражнения неудобными, а при сильных бросках есть риск, что мяч отскочит прямо в лицо или улетит в сторону.

Как выбрать: slam или medicine ball?

Выбор зависит от ваших целей:

Хотите прокачать взрывную силу и координацию — берите slam ball.

Нужна универсальность и кардио-нагрузка — подойдёт medicine ball.

Однако опытные тренеры напоминают: оба варианта могут дополнять друг друга. Всё зависит от того, как вы встроите их в тренировочную программу.

Интересный факт: исследования показывают, что упражнения с мячами развивают не только мышцы, но и скорость реакции, что особенно важно для игровых видов спорта — баскетбола, тенниса или футбола.