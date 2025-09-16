Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Домашняя тренировка для похудения
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:24

Семь лайфхаков для похудения без жёстких диет

Фитнес-тренер Мария Гадалова дала советы для похудения без жёстких диет

Подготовка к лету — тема, которая волнует многих. Фитнес-тренер и мастер спорта по пауэрлифтингу Мария Гадалова специально для NGS24. RU собрала простые и практичные советы, которые помогут похудеть без жестких ограничений и сделать процесс более осознанным.

Питание без мифов

Мария отмечает, что многие хотят похудеть, не ограничивая себя в еде, но без контроля калорий это невозможно. Главное — не уходить в крайности и подбирать рацион из привычных продуктов, а не экзотических блюд.

"Всё равно как минимум, если хочется ни в чем себе не отказывать, придется считать калории", — подчеркнула Мария Гадалова.

При этом тренер разрушает миф о "правильном" числе приемов пищи: можно есть дважды или трижды в день — главное, не переедать и прислушиваться к своему телу.

Семь лайфхаков от тренера

1. Следите за "жидкими" калориями

Соки, газировки и даже пиво содержат много сахара, который легко "пролетает мимо" ощущения сытости. Если хочется сладкого напитка, Мария советует выбирать "колу зеро" или сухое белое вино вместо пива.

2. Не увлекайтесь перекусами

Орехи, сухофрукты и протеиновые батончики — калорийные продукты. Их легко переесть, даже если они считаются "правильными". Лучше отдавать предпочтение фруктам, мясу или творогу, но в разумных количествах.

3. Контролируйте количество масла

Для жарки хватает пары капель. Удобно использовать дозатор или кисточку, чтобы не "заливать" сковороду. Антипригарная посуда помогает готовить без излишнего жира.

4. Заменяйте часть углеводов овощами

Не нужно полностью отказываться от гарниров. Достаточно половину порции риса или гречки заменить овощами. Мария также отмечает, что картофель не враг фигуры, особенно запеченный.

5. Не увлекайтесь обезжиренной молочкой

Творог и йогурт с 2% жирности — оптимальный вариант. Продукты с "нулем" жира — чаще всего искусственные и не самые полезные.

6. Избегайте маргарина

Маргарин содержит трансжиры, которые легко откладываются в висцеральный жир. При выборе выпечки лучше отдавать предпочтение вариантам без него.

7. Выбирайте нежирное мясо

Курица, индейка и белая рыба — лучшие варианты для диеты и тренировочных дней. А вот жирную свинину и баранину лучше исключить.

Активность в повседневности

Тренер подчеркивает, что важна не только спортзал, но и общее движение. Даже уборка дома или прогулка до работы помогают сжигать калории. Люди, ведущие активный образ жизни, тратят больше энергии даже за счет жестикуляции.

Итог

Мария уверена: если внедрить все советы в жизнь, результат обязательно появится. Главное — понимать, что худеют не только в спортзале, но и на кухне, и в повседневных привычках.

