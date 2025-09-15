Маленькие порции, большой вес: где кроется подвох

Многие люди жалуются, что вес не уходит даже при сокращении порций. Эндокринолог Алена Барредо объяснила, что дело может быть вовсе не в размере тарелки, а в скрытых калориях и нарушении гормонального баланса.

Опасность перекусов

Одна из главных ошибок — частые перекусы. По калорийности они нередко сравнимы с полноценным обедом. При этом человек воспринимает их как "мелочи", не учитывая в общем рационе. Особенно коварны сладкие напитки и кофе с сиропами, которые содержат много сахара, но не дают чувства насыщения.

"Перекусы по калорийности могут равняться полноценному обеду", — подчеркнула Барредо.

Гормональные причины

Иногда помехой для снижения веса становятся проблемы с щитовидной железой. Гормональные сбои напрямую влияют на обмен веществ и могут тормозить процесс похудения. Ещё один фактор — повышенный уровень кортизола, гормона стресса. Его избыток способствует накоплению жировых отложений, особенно в области живота.

Калорийность против объёма

Важно помнить: небольшая порция не всегда означает низкую калорийность. Кусочек торта или салат с жирной сметаной могут содержать больше калорий, чем тарелка овощей или нежирного мяса. Поэтому внимание нужно уделять не только количеству еды, но и её составу.

Опасность жёстких диет

Многие пытаются ускорить процесс за счёт строгих ограничений, но это приводит к обратному результату — замедлению обмена веществ, потере мышечной массы и ещё большему набору веса после окончания диеты.

Итог

Для успешного похудения важны не только размер порций, но и контроль калорийности, качество продуктов и гормональное здоровье. Врач советует отказаться от "пустых" перекусов, наладить режим питания и при необходимости проверить работу эндокринной системы.