Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколадный торт без выпечки
Шоколадный торт без выпечки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:16

Маленькие порции, большой вес: где кроется подвох

Врач Барредо: перекусы по калорийности могут равняться полноценному обеду

Многие люди жалуются, что вес не уходит даже при сокращении порций. Эндокринолог Алена Барредо объяснила, что дело может быть вовсе не в размере тарелки, а в скрытых калориях и нарушении гормонального баланса.

Опасность перекусов

Одна из главных ошибок — частые перекусы. По калорийности они нередко сравнимы с полноценным обедом. При этом человек воспринимает их как "мелочи", не учитывая в общем рационе. Особенно коварны сладкие напитки и кофе с сиропами, которые содержат много сахара, но не дают чувства насыщения.

"Перекусы по калорийности могут равняться полноценному обеду", — подчеркнула Барредо.

Гормональные причины

Иногда помехой для снижения веса становятся проблемы с щитовидной железой. Гормональные сбои напрямую влияют на обмен веществ и могут тормозить процесс похудения. Ещё один фактор — повышенный уровень кортизола, гормона стресса. Его избыток способствует накоплению жировых отложений, особенно в области живота.

Калорийность против объёма

Важно помнить: небольшая порция не всегда означает низкую калорийность. Кусочек торта или салат с жирной сметаной могут содержать больше калорий, чем тарелка овощей или нежирного мяса. Поэтому внимание нужно уделять не только количеству еды, но и её составу.

Опасность жёстких диет

Многие пытаются ускорить процесс за счёт строгих ограничений, но это приводит к обратному результату — замедлению обмена веществ, потере мышечной массы и ещё большему набору веса после окончания диеты.

Итог

Для успешного похудения важны не только размер порций, но и контроль калорийности, качество продуктов и гормональное здоровье. Врач советует отказаться от "пустых" перекусов, наладить режим питания и при необходимости проверить работу эндокринной системы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Евгений Греков заявил о необходимости мужских консультаций в России сегодня в 13:49

Игнорировать гормоны и потенцию опасно: чем заканчивается замалчивание проблем

В России предлагают открыть мужские консультации для заботы о репродуктивном здоровье. Почему это важно и какие барьеры мешают мужчинам обращаться к врачам?

Читать полностью » Педиатр Елена Щербицкая назвала характерные симптомы коронавируса в сентябре сегодня в 13:13

Симптомы коронавируса маскируются под простуду, но врачи знают отличия

В Новосибирске фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Какие симптомы отмечают врачи и почему специалисты предупреждают о новых рисках осенью?

Читать полностью » Почки и усталость: почему анализы нужно сдавать даже при хорошем самочувствии сегодня в 12:49

Три ночных похода в туалет — тревожный звонок для обследования

8 тревожных симптомов нарушений почек: отёки, изменения мочеиспускания, гипертония. Игнорирование признаков может привести к хронической недостаточности и диализу. Как распознать проблему вовремя?

Читать полностью » Врач Вялов: солевые растворы и слабительные нарушают микрофлору кишечника сегодня в 12:10

Слабительные вместо пользы приводят к зависимости и боли

Модные "чистки" кишечника обещают лёгкость и здоровье, но врачи предупреждают: они могут разрушить микрофлору и вызвать новые проблемы.

Читать полностью » Планирование беременности: советы врача-репродуктолога Гюнай Салаевой сегодня в 11:49

Случайность или контроль? Почему беременность без подготовки может обернуться риском

Здоровье будущего ребёнка во многом зависит от того, как родители подготовятся к зачатию. Всего несколько месяцев могут изменить всё.

Читать полностью » Елена Малышева предупредила дачников о риске грыжи позвоночника при неправильной позе сегодня в 11:36

Дачные грядки калечат спину: привычные позы приводят к грыжам

Елена Малышева предупредила дачников об опасных позах при работе на грядках. Какие привычки могут привести к проблемам со спиной и не только?

Читать полностью » Врач Антон Поляков предупредил об опасности алкогольных настоек при болезнях печени и ЖКТ сегодня в 10:33

Почему даже маленькая доза спиртовой настойки опасна для здоровья

Врач назвал болезни, при которых алкогольные настойки могут быть особенно опасны. Почему даже малые дозы спиртного несут риски?

Читать полностью » Гарвардские ученые доказали влияние ягод на память — сколько грамм нужно в неделю сегодня в 9:38

Съешь это — и давление нормализуется: как обычная зелень стала оружием против гипертонии

Как зелень, ягоды и цельнозерновые продукты защищают от гипертонии и болезни Альцгеймера. Рекомендации кардиолога и научные исследования Гарварда.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Бондарь: ущерб от птичьего помета на авто компенсируют по КАСКО
Еда

Кабачковая икра по домашнему рецепту: варка 30 минут, хранение до 12 месяцев
Технологии

Xiaomi представила телевизоры S Pro Mini LED 2026 с подсветкой на 1792 зоны
Питомцы

Минеральный камень и овощи входят в стандартный рацион хомяков
Туризм

Национальные блюда Греции: сувлаки, мезе, пироги и узо
Садоводство

Эксперты: черенки пеларгонии лучше укореняются в субстрате
Садоводство

Агроэксперт Анастасия Коврижных рассказала, как правильно подготовить розы к зиме
Наука

Геофизики подтвердили скрытый водный цикл Земли благодаря анализу сейсмических волн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet