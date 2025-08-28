Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:19

Калории урезали, а вес стоит? Врачи объяснили, в чём подвох

Эндокринолог Оксана Михалева: жёсткие диеты замедляют метаболизм

Многие думают, что чем меньше калорий — тем быстрее уйдёт вес. Но на деле всё работает иначе. Врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с "Газета.Ru" назвала главные ошибки худеющих.

Ошибка №1 — жёсткие ограничения

"Очень строгие ограничения в питании замедляют метаболизм и приводят к потере мышечной массы. После возвращения к обычному рациону жировая масса восстанавливается очень быстро", — объяснила эксперт.

Ошибка №2 — алкоголь и монодиеты

Не меньший вред приносит злоупотребление спиртным. К этому добавляются монодиеты и отсутствие физической активности. Всё это усиливает потерю мышц и ещё больше тормозит обмен веществ.

Ошибка №3 — длительное голодание

Михалева подчеркнула, что распределение приёмов пищи в течение дня играет ключевую роль.

"Длительное голодание с последующим плотным ужином затрудняют похудение", — отметила врач.

Что работает на самом деле

По словам специалиста, здоровое снижение веса возможно только при соблюдении баланса:

  • разнообразное и сбалансированное питание,
  • умеренная физическая активность,
  • отказ от крайностей в подходе к диетам.

Итог

Похудение — это не гонка, а выстроенная система. Чем мягче и разумнее подход, тем выше шанс удержать результат и сохранить здоровье.

