Калории урезали, а вес стоит? Врачи объяснили, в чём подвох
Многие думают, что чем меньше калорий — тем быстрее уйдёт вес. Но на деле всё работает иначе. Врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с "Газета.Ru" назвала главные ошибки худеющих.
Ошибка №1 — жёсткие ограничения
"Очень строгие ограничения в питании замедляют метаболизм и приводят к потере мышечной массы. После возвращения к обычному рациону жировая масса восстанавливается очень быстро", — объяснила эксперт.
Ошибка №2 — алкоголь и монодиеты
Не меньший вред приносит злоупотребление спиртным. К этому добавляются монодиеты и отсутствие физической активности. Всё это усиливает потерю мышц и ещё больше тормозит обмен веществ.
Ошибка №3 — длительное голодание
Михалева подчеркнула, что распределение приёмов пищи в течение дня играет ключевую роль.
"Длительное голодание с последующим плотным ужином затрудняют похудение", — отметила врач.
Что работает на самом деле
По словам специалиста, здоровое снижение веса возможно только при соблюдении баланса:
- разнообразное и сбалансированное питание,
- умеренная физическая активность,
- отказ от крайностей в подходе к диетам.
Итог
Похудение — это не гонка, а выстроенная система. Чем мягче и разумнее подход, тем выше шанс удержать результат и сохранить здоровье.
