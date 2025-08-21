Ozempic и аналоги: что грозит при приёме без врача

Модные препараты для снижения веса вроде Ozempic быстро стали мировым трендом. Однако изначально эти средства предназначались совсем не для похудения, а для лечения сахарного диабета второго типа — и принимать их "по совету из соцсетей" крайне опасно.

Почему такие лекарства нельзя пить без врача

Эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова напоминает: использование подобных средств должно происходить только под контролем специалиста.

"Очень важно, что такие препараты должен назначать врач. Он прописывает дозировку, соответствующую состоянию здоровья пациента и на первых порах контролирует реакцию организма", — подчёркивает эксперт.

В первые недели терапии пациенту необходимо регулярное наблюдение, чтобы вовремя заметить побочные эффекты или осложнения. В дальнейшем визиты к врачу могут стать реже, но полностью отказываться от медицинского контроля нельзя.

На что обращать внимание во время лечения

Пациенту важно немедленно обратиться к врачу, если во время приёма препарата возникают:

резкое ухудшение самочувствия;

неожиданные побочные реакции, о которых врач заранее не предупреждал;

тошнота, боли в животе, выраженная слабость и др.

Какие препараты одобрены в России

В нашей стране одобрены аналогичные средства на основе:

лираглутида,

семаглутида,

тирзепатида.

Все они являются рецептурными, и назначаются исключительно врачом после обследования.