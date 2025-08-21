Ozempic и аналоги: что грозит при приёме без врача
Модные препараты для снижения веса вроде Ozempic быстро стали мировым трендом. Однако изначально эти средства предназначались совсем не для похудения, а для лечения сахарного диабета второго типа — и принимать их "по совету из соцсетей" крайне опасно.
Почему такие лекарства нельзя пить без врача
Эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова напоминает: использование подобных средств должно происходить только под контролем специалиста.
"Очень важно, что такие препараты должен назначать врач. Он прописывает дозировку, соответствующую состоянию здоровья пациента и на первых порах контролирует реакцию организма", — подчёркивает эксперт.
В первые недели терапии пациенту необходимо регулярное наблюдение, чтобы вовремя заметить побочные эффекты или осложнения. В дальнейшем визиты к врачу могут стать реже, но полностью отказываться от медицинского контроля нельзя.
На что обращать внимание во время лечения
Пациенту важно немедленно обратиться к врачу, если во время приёма препарата возникают:
- резкое ухудшение самочувствия;
- неожиданные побочные реакции, о которых врач заранее не предупреждал;
- тошнота, боли в животе, выраженная слабость и др.
Какие препараты одобрены в России
В нашей стране одобрены аналогичные средства на основе:
- лираглутида,
- семаглутида,
- тирзепатида.
Все они являются рецептурными, и назначаются исключительно врачом после обследования.
