Девушка с тонкой талией
Девушка с тонкой талией
© Designed be Freepik by standret is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:06

Ozempic и аналоги: что грозит при приёме без врача

Эндокринолог Зухра Павлова: препараты вроде Ozempic опасно принимать без врача

Модные препараты для снижения веса вроде Ozempic быстро стали мировым трендом. Однако изначально эти средства предназначались совсем не для похудения, а для лечения сахарного диабета второго типа — и принимать их "по совету из соцсетей" крайне опасно.

Почему такие лекарства нельзя пить без врача

Эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова напоминает: использование подобных средств должно происходить только под контролем специалиста.

"Очень важно, что такие препараты должен назначать врач. Он прописывает дозировку, соответствующую состоянию здоровья пациента и на первых порах контролирует реакцию организма", — подчёркивает эксперт.

В первые недели терапии пациенту необходимо регулярное наблюдение, чтобы вовремя заметить побочные эффекты или осложнения. В дальнейшем визиты к врачу могут стать реже, но полностью отказываться от медицинского контроля нельзя.

На что обращать внимание во время лечения

Пациенту важно немедленно обратиться к врачу, если во время приёма препарата возникают:

  • резкое ухудшение самочувствия;
  • неожиданные побочные реакции, о которых врач заранее не предупреждал;
  • тошнота, боли в животе, выраженная слабость и др.

Какие препараты одобрены в России

В нашей стране одобрены аналогичные средства на основе:

  • лираглутида,
  • семаглутида,
  • тирзепатида.

Все они являются рецептурными, и назначаются исключительно врачом после обследования.

