Мужчина отжимается
Мужчина отжимается
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:37

Ошибка худеющих: игнорируют самые простые движения

Екатерина Ильиных: отжимания и планка помогают подтянуть тело

Хотите похудеть за месяц без строгих диет и изнуряющих тренировок? Фитнес-блогер Екатерина Ильиных уверена, что это реально — достаточно трёх простых упражнений.

Три секрета стройности от Екатерины Ильиных

Екатерину знают тысячи людей, которые предпочитают заниматься без тренера. Недавно в издательстве "Эксмо" вышла её книга "Ленивый фитнес. Гид по ежедневным тренировкам". В ней собраны советы по питанию и упражнениям, с помощью которых можно сбросить лишний вес всего за 30 дней.

Мы выбрали самые яркие примеры из книги и расскажем, какие упражнения автор называет "волшебными".

"Свечка": знакомая со школьных лет

По сути, это упражнение — вариация привычной "берёзки".

"Упражнение настолько быстро сжигает жир, что является опасным для стройных людей, так как есть риск очень сильно похудеть", — отметила фитнес-блогер Екатерина Ильиных.

Чтобы выполнить "свечку", нужно лечь на спину, вытянуть ноги и корпус в прямую линию и поднять их вверх, опираясь на лопатки. Новичкам можно помогать себе руками, поддерживая спину. Носки тянутся от себя, колени прямые. Положение удерживается минуту, после чего тело аккуратно опускается на пол. Если выполнять упражнение ежедневно на голодный желудок, первые результаты будут заметны уже через пару недель.

Правильные отжимания: базовая сила

Это упражнение помогает укрепить всё тело, уделяя особое внимание груди, спине, рукам и прессу.

"Цель: укрепить все мышцы тела. Особое внимание груди, спине, шее, рукам, прессу", — подчеркнула Екатерина Ильиных.

Для начала нужно встать на колени и ладони, сохраняя прямую линию корпуса от головы до колен. На вдохе локти сгибаются, тело опускается почти к полу, на выдохе — поднимается обратно. Важно сохранять ровную спину и смотреть вперёд.

Рекомендуется начать с 10 повторов и постепенно увеличивать количество — по 10 каждый раз. В итоге можно дойти до 100 отжиманий каждое утро. Завершают тренировку дыхательные упражнения и контрастный душ — отличный способ быстро прийти в тонус.

Планка: универсальное упражнение

Пожалуй, главное "оружие" в арсенале Екатерины. Планка укрепляет все группы мышц и формирует подтянутый силуэт.

"Поистине волшебное упражнение. Мое излюбленное. Им я закрепляю комплексы, а также делаю 1-2 раза в день", — рассказала фитнес-блогер Екатерина Ильиных.

Чтобы встать в планку, нужно упереться в пол ладонями и ступнями, сохраняя тело вытянутым в одну линию. Голова и шея — продолжение спины, взгляд направлен вперёд. Положение удерживается минуту, затем можно упростить, поставив колени на пол, но не нарушая линии тела.

Через минуту упражнение повторяется в классическом варианте. Екатерина советует делать планку ежедневно или хотя бы через день, чтобы закрепить результат.

Итог

Три упражнения — "свечка", правильные отжимания и планка — в совокупности помогают подтянуть тело, ускорить обмен веществ и приблизить фигуру мечты. Главное — выполнять их регулярно и не забывать о правильном питании.

