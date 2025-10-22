Отпуск закончился неожиданно: хозяйка не узнала своего кота после месяца у мамы
Жительница Великобритании Лина Редфорд доверила своего кота матери, отправляясь в поездку, и не ожидала, чем это обернётся. Пока хозяйки не было, питомец набрал почти два килограмма, что для животного весом пять килограммов — серьёзное изменение. Историей поделилось издание Mirror.
Как забота превратилась в перекорм
По словам Лины, до отъезда её кот весил около пяти килограммов, отличался активностью и хорошим аппетитом. Однако спустя месяц, проведённый у бабушки, стрелка весов показала уже семь килограммов.
Причину хозяйка видит в том, что мать решила поэкспериментировать с рационом питомца. Женщина предлагала коту разные марки кормов и угощала лакомствами сверх нормы, считая, что балует любимца.
"Я не могла поверить, что моя гиперактивная кошка умудрилась так растолстеть", — рассказала Лина Редфорд.
Реакция пользователей
Пост Лины в соцсетях вызвал бурное обсуждение.
-
Одни подписчики выразили сочувствие и тревогу за здоровье животного, отметив, что переедание может привести к ожирению и диабету.
-
Другие упрекнули мать хозяйки в чрезмерной заботе, напомнив, что даже домашние питомцы нуждаются в строгом режиме питания.
Некоторые пользователи признались, что сталкивались с подобным, оставляя своих кошек у родственников или друзей.
Почему лишний вес опасен для кошек
Ветеринары предупреждают: избыточный вес у домашних животных — не просто эстетическая проблема.
-
Ожирение увеличивает нагрузку на суставы и сердце.
-
Замедляется обмен веществ, что приводит к снижению активности.
-
Повышается риск диабета, проблем с печенью и мочевыделительной системой.
Оптимальный вес для взрослой кошки среднего размера — от 4 до 6 кг, но многое зависит от породы и конституции. Если рёбра животного невозможно прощупать, а талия не выражена — это тревожный сигнал.
Что нужно делать, если кошка набрала вес
-
Проконсультироваться с ветеринаром. Специалист определит, нет ли проблем со щитовидной железой или обменом веществ.
-
Пересмотреть рацион. Уменьшить порции и убрать из меню лакомства.
-
Организовать физическую активность. Игра с лазерной указкой, мышками или интерактивными игрушками помогает питомцу сжигать калории.
-
Взвешивать питомца раз в месяц. Это поможет контролировать динамику и корректировать питание вовремя.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Слишком часто менять корма и перекармливать.
Последствие: Нарушение пищеварения, ожирение.
Альтернатива: Выбирать один сбалансированный рацион по рекомендации ветеринара.
-
Ошибка: Давать лакомства "для удовольствия".
Последствие: Потеря контроля над калорийностью.
Альтернатива: Использовать лакомства как поощрение за активность.
-
Ошибка: Игнорировать лишний вес.
Последствие: Хронические болезни и укорочение жизни.
Альтернатива: Контролировать вес и при необходимости корректировать рацион.
Советы на будущее
Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты рекомендуют заранее составлять инструкцию по уходу за питомцем, если вы оставляете его на попечение других.
-
Укажите размер порции, частоту кормлений и допустимые лакомства.
-
Предупредите, что кошки могут "выпрашивать" еду, даже если сыты.
-
Лучше оставить запас привычного корма, чем позволить экспериментировать с марками и вкусами.
Если животное склонно к полноте, полезно приобрести автоматическую кормушку с таймером — она поможет контролировать объём пищи, даже в отсутствие хозяина.
Мифы и правда
-
Миф: Полная кошка выглядит здоровой и счастливой.
Правда: Избыточный вес сокращает продолжительность жизни.
-
Миф: Домашний питомец не может переесть.
Правда: Многие кошки едят без меры, особенно если корм всегда в доступе.
-
Миф: Натуральная еда полезнее промышленного корма.
Правда: Без сбалансированного состава такой рацион может привести к дефициту витаминов и белков.
Итог
История Лины Редфорд — напоминание всем владельцам: даже временная смена режима питания может негативно сказаться на здоровье питомца. Кошки склонны к перееданию, и забота должна быть разумной. Контроль веса, правильное питание и умеренные лакомства помогут сохранить любимцу здоровье и активность на долгие годы.
