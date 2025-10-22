Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:27

Отпуск закончился неожиданно: хозяйка не узнала своего кота после месяца у мамы

Кошка из Великобритании набрала два килограмма за месяц, пока хозяйка была в отъезде

Жительница Великобритании Лина Редфорд доверила своего кота матери, отправляясь в поездку, и не ожидала, чем это обернётся. Пока хозяйки не было, питомец набрал почти два килограмма, что для животного весом пять килограммов — серьёзное изменение. Историей поделилось издание Mirror.

Как забота превратилась в перекорм

По словам Лины, до отъезда её кот весил около пяти килограммов, отличался активностью и хорошим аппетитом. Однако спустя месяц, проведённый у бабушки, стрелка весов показала уже семь килограммов.

Причину хозяйка видит в том, что мать решила поэкспериментировать с рационом питомца. Женщина предлагала коту разные марки кормов и угощала лакомствами сверх нормы, считая, что балует любимца.

"Я не могла поверить, что моя гиперактивная кошка умудрилась так растолстеть", — рассказала Лина Редфорд.

Реакция пользователей

Пост Лины в соцсетях вызвал бурное обсуждение.

  • Одни подписчики выразили сочувствие и тревогу за здоровье животного, отметив, что переедание может привести к ожирению и диабету.

  • Другие упрекнули мать хозяйки в чрезмерной заботе, напомнив, что даже домашние питомцы нуждаются в строгом режиме питания.

Некоторые пользователи признались, что сталкивались с подобным, оставляя своих кошек у родственников или друзей.

Почему лишний вес опасен для кошек

Ветеринары предупреждают: избыточный вес у домашних животных — не просто эстетическая проблема.

  • Ожирение увеличивает нагрузку на суставы и сердце.

  • Замедляется обмен веществ, что приводит к снижению активности.

  • Повышается риск диабета, проблем с печенью и мочевыделительной системой.

Оптимальный вес для взрослой кошки среднего размера — от 4 до 6 кг, но многое зависит от породы и конституции. Если рёбра животного невозможно прощупать, а талия не выражена — это тревожный сигнал.

Что нужно делать, если кошка набрала вес

  1. Проконсультироваться с ветеринаром. Специалист определит, нет ли проблем со щитовидной железой или обменом веществ.

  2. Пересмотреть рацион. Уменьшить порции и убрать из меню лакомства.

  3. Организовать физическую активность. Игра с лазерной указкой, мышками или интерактивными игрушками помогает питомцу сжигать калории.

  4. Взвешивать питомца раз в месяц. Это поможет контролировать динамику и корректировать питание вовремя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слишком часто менять корма и перекармливать.
    Последствие: Нарушение пищеварения, ожирение.
    Альтернатива: Выбирать один сбалансированный рацион по рекомендации ветеринара.

  • Ошибка: Давать лакомства "для удовольствия".
    Последствие: Потеря контроля над калорийностью.
    Альтернатива: Использовать лакомства как поощрение за активность.

  • Ошибка: Игнорировать лишний вес.
    Последствие: Хронические болезни и укорочение жизни.
    Альтернатива: Контролировать вес и при необходимости корректировать рацион.

Советы на будущее

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты рекомендуют заранее составлять инструкцию по уходу за питомцем, если вы оставляете его на попечение других.

  • Укажите размер порции, частоту кормлений и допустимые лакомства.

  • Предупредите, что кошки могут "выпрашивать" еду, даже если сыты.

  • Лучше оставить запас привычного корма, чем позволить экспериментировать с марками и вкусами.

Если животное склонно к полноте, полезно приобрести автоматическую кормушку с таймером — она поможет контролировать объём пищи, даже в отсутствие хозяина.

Мифы и правда

  • Миф: Полная кошка выглядит здоровой и счастливой.
    Правда: Избыточный вес сокращает продолжительность жизни.

  • Миф: Домашний питомец не может переесть.
    Правда: Многие кошки едят без меры, особенно если корм всегда в доступе.

  • Миф: Натуральная еда полезнее промышленного корма.
    Правда: Без сбалансированного состава такой рацион может привести к дефициту витаминов и белков.

Итог

История Лины Редфорд — напоминание всем владельцам: даже временная смена режима питания может негативно сказаться на здоровье питомца. Кошки склонны к перееданию, и забота должна быть разумной. Контроль веса, правильное питание и умеренные лакомства помогут сохранить любимцу здоровье и активность на долгие годы.

