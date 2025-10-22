Отпуск закончился неожиданно: хозяйка не узнала своего кота после месяца у мамы

Жительница Великобритании Лина Редфорд доверила своего кота матери, отправляясь в поездку, и не ожидала, чем это обернётся. Пока хозяйки не было, питомец набрал почти два килограмма, что для животного весом пять килограммов — серьёзное изменение. Историей поделилось издание Mirror.

Как забота превратилась в перекорм

По словам Лины, до отъезда её кот весил около пяти килограммов, отличался активностью и хорошим аппетитом. Однако спустя месяц, проведённый у бабушки, стрелка весов показала уже семь килограммов.

Причину хозяйка видит в том, что мать решила поэкспериментировать с рационом питомца. Женщина предлагала коту разные марки кормов и угощала лакомствами сверх нормы, считая, что балует любимца.

"Я не могла поверить, что моя гиперактивная кошка умудрилась так растолстеть", — рассказала Лина Редфорд.

Реакция пользователей

Пост Лины в соцсетях вызвал бурное обсуждение.

Одни подписчики выразили сочувствие и тревогу за здоровье животного, отметив, что переедание может привести к ожирению и диабету.

Другие упрекнули мать хозяйки в чрезмерной заботе, напомнив, что даже домашние питомцы нуждаются в строгом режиме питания.

Некоторые пользователи признались, что сталкивались с подобным, оставляя своих кошек у родственников или друзей.

Почему лишний вес опасен для кошек

Ветеринары предупреждают: избыточный вес у домашних животных — не просто эстетическая проблема.

Ожирение увеличивает нагрузку на суставы и сердце .

Замедляется обмен веществ , что приводит к снижению активности.

Повышается риск диабета, проблем с печенью и мочевыделительной системой.

Оптимальный вес для взрослой кошки среднего размера — от 4 до 6 кг, но многое зависит от породы и конституции. Если рёбра животного невозможно прощупать, а талия не выражена — это тревожный сигнал.

Что нужно делать, если кошка набрала вес

Проконсультироваться с ветеринаром. Специалист определит, нет ли проблем со щитовидной железой или обменом веществ. Пересмотреть рацион. Уменьшить порции и убрать из меню лакомства. Организовать физическую активность. Игра с лазерной указкой, мышками или интерактивными игрушками помогает питомцу сжигать калории. Взвешивать питомца раз в месяц. Это поможет контролировать динамику и корректировать питание вовремя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Слишком часто менять корма и перекармливать.

Последствие: Нарушение пищеварения, ожирение.

Альтернатива: Выбирать один сбалансированный рацион по рекомендации ветеринара.

Ошибка: Давать лакомства "для удовольствия".

Последствие: Потеря контроля над калорийностью.

Альтернатива: Использовать лакомства как поощрение за активность.

Ошибка: Игнорировать лишний вес.

Последствие: Хронические болезни и укорочение жизни.

Альтернатива: Контролировать вес и при необходимости корректировать рацион.

Советы на будущее

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты рекомендуют заранее составлять инструкцию по уходу за питомцем, если вы оставляете его на попечение других.

Укажите размер порции, частоту кормлений и допустимые лакомства .

Предупредите, что кошки могут "выпрашивать" еду, даже если сыты.

Лучше оставить запас привычного корма, чем позволить экспериментировать с марками и вкусами.

Если животное склонно к полноте, полезно приобрести автоматическую кормушку с таймером — она поможет контролировать объём пищи, даже в отсутствие хозяина.

Мифы и правда

Миф: Полная кошка выглядит здоровой и счастливой.

Правда: Избыточный вес сокращает продолжительность жизни.

Миф: Домашний питомец не может переесть.

Правда: Многие кошки едят без меры, особенно если корм всегда в доступе.

Миф: Натуральная еда полезнее промышленного корма.

Правда: Без сбалансированного состава такой рацион может привести к дефициту витаминов и белков.

Итог

История Лины Редфорд — напоминание всем владельцам: даже временная смена режима питания может негативно сказаться на здоровье питомца. Кошки склонны к перееданию, и забота должна быть разумной. Контроль веса, правильное питание и умеренные лакомства помогут сохранить любимцу здоровье и активность на долгие годы.