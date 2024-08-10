Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Эндокринолог Джозеф: гормоны щитовидной железы влияют на вес
  1. Главная
  2. Общество

Вес никак не уходит: эндокринолог выделил гормональные причины невозможности избавиться от лишнего веса

Эндокринолог Джозеф: гормоны щитовидной железы влияют на вес

Британский эндокринолог и основатель клиники похудения, профессор Франклин Джозеф указал на гормональные причины увеличения веса, даже при соблюдении диеты и занятиях спортом. Он выделил влияние гормонов щитовидной железы, тестостерона, эстрогена, кортизола, а также ГПП-1 и ГИП, которые стимулируют инсулин и могут вызывать чрезмерный аппетит и снижение чувства сытости.

Джозеф также обратил внимание на три едва заметных признака гормонального дисбаланса: постоянный голод, постоянная усталость и перепады настроения. Он порекомендовал обращение к врачу и подчеркнул важность сбалансированного питания, физической активности, достаточного сна и минимизации стресса для коррекции гормонального баланса и контроля веса.

Фото: publicdomainpictures.net/Robin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Российские туристы, путешествующие с Pegas Touristik, не могут вылететь с острова Маргарита

Российские туристы, путешествующие с Pegas Touristik, не могут вылететь с острова Маргарита

Российские туристы, путешествующие с туроператором Pegas Touristik, столкнулись с проблемами при попытке покинуть остров Маргарита в Венесуэле. Им отказывают в выезде в аэропорту, при этом другие туристы могут свободно покидать остров.

Читать полностью
Американского рэпера Трэвиса Скотта освободили после задержания за драку в Париже

Американского рэпера Трэвиса Скотта освободили после задержания за драку в Париже

Американский рэпер Трэвис Скотт был освобожден после задержания за нападение на охранника в отеле в Париже. Прокуратура Парижа приняла решение прекратить дело, поскольку преступление считается недостаточно серьезным.

Читать полностью

Общество

Миколог Захарьинский: некоторые грибы способы разрушать древесину

Миколог Захарьинский: некоторые грибы способы разрушать древесину

Грибы обладают впечатляющими возможностями и могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Миколог Алексей Захарьинский объяснил, что некоторые виды грибов способны разрушать древесину, пробивать асфальт, вызывать инфекции и даже контролировать поведение насекомых, превращая их в "зомби".

Читать полностью
Президент ФББР Вишневский: отжиманий и планки достаточно для поддержания физической формы

Президент ФББР Вишневский: отжиманий и планки достаточно для поддержания физической формы

Президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский заявил, что отжиманий и планки достаточно для поддержания физической формы.

Читать полностью

Новости