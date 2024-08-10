Вес никак не уходит: эндокринолог выделил гормональные причины невозможности избавиться от лишнего веса

Британский эндокринолог и основатель клиники похудения, профессор Франклин Джозеф указал на гормональные причины увеличения веса, даже при соблюдении диеты и занятиях спортом. Он выделил влияние гормонов щитовидной железы, тестостерона, эстрогена, кортизола, а также ГПП-1 и ГИП, которые стимулируют инсулин и могут вызывать чрезмерный аппетит и снижение чувства сытости.

Джозеф также обратил внимание на три едва заметных признака гормонального дисбаланса: постоянный голод, постоянная усталость и перепады настроения. Он порекомендовал обращение к врачу и подчеркнул важность сбалансированного питания, физической активности, достаточного сна и минимизации стресса для коррекции гормонального баланса и контроля веса.

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