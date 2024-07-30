Росстандарт разработал макет нового эталона килограмма, использующего ватт-весы для определения массы через постоянную Планка. За последние пять лет были выполнены несколько научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), что позволило начать переход на новый принцип измерения.

В процессе были созданы технические требования и подробное описание для нового эталона. Особое внимание уделено использованию отечественных разработок и материалов.

Росстандарт планирует в ближайшие годы завершить создание нового эталонного комплекса, что позволит отказаться от текущего эталона килограмма, выполненного из платиново-иридиевого сплава, сообщает ТАСС.

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