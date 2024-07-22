Необъяснимая потеря веса более 4,5 кг в течение полугода может указывать на серьезные заболевания, такие как диабет первого типа и рак. Специалисты из Cancer Research UK и Diabetes UK отметили, что потеря веса при диабете связана с недостатком инсулина, что заставляет организм сжигать мышцы и жир для получения энергии.
В случае рака, особенно легких, кишечника и поджелудочной железы, потеря веса часто связана с воспалительными процессами и разрушением мышечной массы, что приводит к кахексии.
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