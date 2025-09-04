Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Худеющая девушка
Худеющая девушка
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:29

Похудеть можно и без строгих диет: врач объяснила, что работает на самом деле

Эксперт развеяла миф о строгих диетах и похудении

Многие уверены, что сбросить вес можно только с жёсткими ограничениями в еде. Однако терапевт и специалист XFIT Екатерина Ладыгина в беседе с "Лентой.ру" развеяла этот миф и объяснила, почему похудение возможно и без строгих диет.

Что действительно важно
По словам врача, существует два пути: уменьшить количество потребляемых калорий или увеличить физическую активность. В идеале лучше сочетать оба подхода, но это вовсе не обязательное условие для снижения веса.

"Мы либо ограничиваем питание, либо увеличиваем физическую активность в течение дня. В идеале лучше совмещать оба фактора, но это необязательное для похудения условие", — отметила Ладыгина.

Почему вес может не меняться
Специалистка уточнила, что при регулярных тренировках вес человека может оставаться прежним. Но это не повод для разочарования:

  • снижается количество жировой ткани,
  • увеличивается объём мышц,
  • фигура становится более подтянутой.

Самый здоровый метод
Ладыгина подчеркнула, что снижение веса за счёт уменьшения жира — оптимальный вариант. При таком подходе человек не теряет белок, сохраняет здоровье и избегает гормональных нарушений, которые часто сопровождают длительные жёсткие диеты.

Вывод
Похудение не всегда связано с цифрой на весах. Куда важнее изменения в составе тела и сохранение здоровья, чем строгие диеты и быстрые результаты.

