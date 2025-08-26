Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сбалансированный обед
Сбалансированный обед
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:39

Забудьте про голод: вот как правильно распределить продукты в течение дня, чтобы похудеть

Правильное питание для похудения: советы эксперта Екатерины Царегородцевой

Для быстрого и правильно похудения, что особенно актуально после новогодних каникул, нужно изменить пищевые привычки, уверена персональный тренер и консультант по правильному питанию Екатерина Царегородцева.

В беседе она назвала стремление бежать впереди паровоза главным врагом ЗОЖников. Советы эксперта помогут правильно начать процесс похудения и избежать распространенных ошибок.

Трудность избавления от привычек: постепенный переход к правильному питанию и главное правило

"От любой привычки достаточно трудно избавиться здесь и сейчас. Что будем делать? На самом деле всё очень просто. Начните переходить на правильное питание постепенно. Это и есть самое главное и единственное правило, запомните это", — призвала эксперт.

Постепенное изменение пищевых привычек является ключом к успешному и устойчивому похудению.

Также она напомнила про скрытые калории, на которые худеющие не обращают внимания. В частности, газированные соки придётся заменить на минералку, сливки — на молоко, натуральные соки — на домашние компоты, майонез и сметану — на греческий йогурт, белые соусы — на томатные и лучше без сахара. Учет скрытых калорий является важным фактором для эффективного снижения веса.

Орехи и семечки: употребление горсточками и завтраки с яйцом, кашей или бутербродом

Богатые витаминами и жирами орехи и семечки нужно употреблять горсточками, продолжила тренер. Отказываться от завтраков нельзя. Для формирования привычки стоит начать с половинка яйца, пары ложек каши или небольшого бутерброда с сыром. Умеренное потребление орехов и семечек, а также регулярные завтраки способствуют поддержанию здоровья и эффективному похудению.

Обед на 50% должен состоять из зелени и овощей, оставшиеся четверти — мясной белок и сложные углеводы. А вот ужин должен быть лёгким и максимум за три часа до сна. Правильное распределение продуктов в течение дня способствует эффективному снижению веса и поддержанию здоровья.

Сладости: только поштучно и умеренность в потреблении

Сладости можно есть только поштучно. Умеренное потребление сладостей позволяет удовлетворить потребность в сладком без вреда для фигуры.

Персональный тренер Екатерина Царегородцева дает экспертные рекомендации для быстрого и правильного похудения после новогодних каникул.

Интересные факты о похудении и здоровом питании

Быстрое похудение может быть вредным для здоровья и приводить к потере мышечной массы.
Сбалансированное питание и регулярные физические упражнения являются ключом к здоровому похудению.
Сон играет важную роль в процессе похудения, так как недостаток сна может приводить к увеличению аппетита и замедлению обмена веществ.

В заключение, для быстрого и правильного похудения после новогодних каникул необходимо изменить пищевые привычки, постепенно переходить к правильному питанию, учитывать скрытые калории и придерживаться сбалансированного рациона. Рекомендации персонального тренера Екатерины Царегородцевой помогут правильно начать процесс похудения и достичь желаемых результатов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психиатр Ответчиков: стресс можно победить без сладкого с помощью физической активности сегодня в 9:02

Переписать сценарий: как мозг учится искать радость без сахара

Врач рассказал, как перепрограммировать мозг и заменить сладости или вредные привычки здоровыми реакциями на стресс с помощью простых шагов.

Читать полностью » Специалист посоветовал включать в рацион рыбу и имбирь для облегчения мигрени сегодня в 4:16

Виновник головной боли на вашей тарелке: что усиливает мигрень

Какие продукты могут незаметно усилить мигрень, а какие — наоборот, облегчить боль? Врач объяснил, как питание связано с этим заболеванием.

Читать полностью » Хирург Сафонов: аритмия может привести к инсульту, инфаркту и внезапной смерти сегодня в 4:14

Сердце сбилось с ритма: когда аритмия становится смертельно опасной

Аритмия может быть смертельно опасной. Врач объяснил, какие факторы повышают риск нарушений ритма сердца и какие современные методы лечения помогают пациентам.

Читать полностью » Гинеколог Майорова назвала продукты для поддержания гормонального баланса у женщин сегодня в 3:40

Что добавить в рацион, чтобы улучшить настроение, сон и самочувствие

Гинеколог рассказала, какие продукты помогают нормализовать гормональный баланс: от капусты и рыбы до семян льна и ягод, и почему важно не только питание.

Читать полностью » Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина сегодня в 3:18

Высокий холестерин без видимых причин: когда ЗОЖ не помогает

Можно ли вести ЗОЖ и всё равно получить высокий холестерин? Кардиолог объяснил, какие скрытые факторы влияют на анализы сильнее, чем питание.

Читать полностью » Врач рассказала, как вода, сахар и дыхательная техника помогают при икоте сегодня в 2:37

Икота уходит за минуту: три приёма, которые работают без лекарств

Врач назвала три простых способа быстро избавиться от икоты. Но если она продолжается часами и повторяется часто, стоит обратиться к специалисту.

Читать полностью » Врач предупредила об опасности регулярного хруста шеи для суставов и нервов сегодня в 2:19

Щёлкнуло» — и всё: привычка хрустеть шеей способна довести до операционного стола

Хруст в шее кажется безобидным способом снять напряжение. Но врачи предупреждают: эта привычка может закончиться скованностью, болью и даже операцией.

Читать полностью » Невролог Лепилова: эпилепсия не всегда проявляется судорогами и потерей сознания сегодня в 1:20

Ошибки первой помощи: что категорически нельзя делать при эпилепсии

Эпилепсия проявляется не только судорогами. Врач рассказала о менее заметных признаках болезни, правилах первой помощи и шансах на ремиссию.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с капустой: рекомендации по выбору ингредиентов и сервировке
Садоводство

Ленивый сад в Смоленской области: эффективные советы по уходу и выбору растений
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: нормы потребления варенья и последствия превышения
Питомцы

Ветеринары: манул, саванна и чаузи не подходят для домашнего разведения
Наука и технологии

UChicago PME создали первый биологический кубит — перспективы для медицинской диагностики
Туризм

Свободные для россиян страны Европы: куда можно поехать
Садоводство

Озимый чеснок в средней полосе сажают в сентябре–октябре на глубину 6–8 см
Авто и мото

Система Start-Stop теряет актуальность из-за роста гибридов и электромобилей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru