Забудьте про голод: вот как правильно распределить продукты в течение дня, чтобы похудеть

Для быстрого и правильно похудения, что особенно актуально после новогодних каникул, нужно изменить пищевые привычки, уверена персональный тренер и консультант по правильному питанию Екатерина Царегородцева.

В беседе она назвала стремление бежать впереди паровоза главным врагом ЗОЖников. Советы эксперта помогут правильно начать процесс похудения и избежать распространенных ошибок.

Трудность избавления от привычек: постепенный переход к правильному питанию и главное правило

"От любой привычки достаточно трудно избавиться здесь и сейчас. Что будем делать? На самом деле всё очень просто. Начните переходить на правильное питание постепенно. Это и есть самое главное и единственное правило, запомните это", — призвала эксперт.

Постепенное изменение пищевых привычек является ключом к успешному и устойчивому похудению.

Также она напомнила про скрытые калории, на которые худеющие не обращают внимания. В частности, газированные соки придётся заменить на минералку, сливки — на молоко, натуральные соки — на домашние компоты, майонез и сметану — на греческий йогурт, белые соусы — на томатные и лучше без сахара. Учет скрытых калорий является важным фактором для эффективного снижения веса.

Орехи и семечки: употребление горсточками и завтраки с яйцом, кашей или бутербродом

Богатые витаминами и жирами орехи и семечки нужно употреблять горсточками, продолжила тренер. Отказываться от завтраков нельзя. Для формирования привычки стоит начать с половинка яйца, пары ложек каши или небольшого бутерброда с сыром. Умеренное потребление орехов и семечек, а также регулярные завтраки способствуют поддержанию здоровья и эффективному похудению.

Обед на 50% должен состоять из зелени и овощей, оставшиеся четверти — мясной белок и сложные углеводы. А вот ужин должен быть лёгким и максимум за три часа до сна. Правильное распределение продуктов в течение дня способствует эффективному снижению веса и поддержанию здоровья.

Сладости: только поштучно и умеренность в потреблении

Сладости можно есть только поштучно. Умеренное потребление сладостей позволяет удовлетворить потребность в сладком без вреда для фигуры.

Персональный тренер Екатерина Царегородцева дает экспертные рекомендации для быстрого и правильного похудения после новогодних каникул.

Интересные факты о похудении и здоровом питании

Быстрое похудение может быть вредным для здоровья и приводить к потере мышечной массы.

Сбалансированное питание и регулярные физические упражнения являются ключом к здоровому похудению.

Сон играет важную роль в процессе похудения, так как недостаток сна может приводить к увеличению аппетита и замедлению обмена веществ.

В заключение, для быстрого и правильного похудения после новогодних каникул необходимо изменить пищевые привычки, постепенно переходить к правильному питанию, учитывать скрытые калории и придерживаться сбалансированного рациона. Рекомендации персонального тренера Екатерины Царегородцевой помогут правильно начать процесс похудения и достичь желаемых результатов.