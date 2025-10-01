Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by freepic.diller is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Вес уходит, но стрелка застряла: скрытая ловушка похудения

Тренер Майкл Мэттьюс назвал оптимальное сочетание силовых и кардио для преодоления плато

Вес снижается, а потом внезапно останавливается — знакомая история для многих, кто меняет питание или регулярно тренируется. Это явление называют "плато". Оно способно сбить настрой: усилия продолжаются, а результата вроде бы нет. На деле причин несколько, и важно различать ситуации: когда жир уходит, но вес стоит на месте, и когда процесс действительно застопорился.

Когда жир уходит, а вес не меняется

1. Задержка жидкости

Длительное ограничение калорий повышает уровень кортизола — гормона стресса, который удерживает воду. Аналогично действует и избыток соли. Рекомендуемая норма натрия — 2,5 г в день. Превысить её просто: в 100 г колбасы около 2 г натрия, а в такой же порции средней по солёности сельди — почти 5 г.

Как заметить задержку жидкости:

  1. Использовать умные весы с показателем процента воды.

  2. Отслеживать отёки и жёсткость суставов.

  3. Оценить, сколько солёной еды в рационе.

Что помогает: сделать рефид с полезными углеводами для снижения кортизола и уменьшить количество продуктов с высоким содержанием натрия.

2. Рост мышечной массы

Силовые тренировки способствуют росту мышц. В результате жир уходит, но вес не снижается, ведь мышцы плотнее жира. Внешне фигура становится более подтянутой.

Как убедиться в этом:

  1. Проверить показатели состава тела на умных весах.

  2. Делать замеры талии и бёдер. Уменьшение объёмов при стабильном весе указывает на правильный процесс.

Если же ни вес, ни размеры не меняются десять дней подряд, речь идёт о настоящем плато.

Почему жир перестаёт уходить

Главная причина — исчез дефицит калорий. Метаболизм замедляется, аппетит растёт, а тело начинает расходовать энергию экономнее. Баланс потребления и затрат выравнивается, и прогресс замирает.

Есть и психологический момент: после тренировки хочется "наградить" себя вкусным. Но, например, шоколадный батончик перекрывает калории, потраченные за полчаса пробежки. Случайные читмилы способны обнулить результаты недели.

Советы шаг за шагом

  1. Считать калории: вычесть около 25% от нормы — безопасный и рабочий метод.

  2. Пересмотреть рацион: убрать сладкое и мучное, добавить белковые продукты (творог, яйца, рыбу).

  3. Подключить активность: по словам тренера Майкла Мэттьюса, полезно 4-5 часов силовых занятий и 1,5-2 часа интенсивного кардио в неделю.

Если при соблюдении дефицита вес не снижается больше десяти дней, стоит проверить здоровье и уровень стресса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: исключить углеводы полностью.
    → Последствие: нехватка энергии, срывы.
    → Альтернатива: употреблять сложные углеводы — овсянку, гречку, киноа.

  2. Ошибка: тренироваться без отдыха.
    → Последствие: повышение кортизола и задержка жидкости.
    → Альтернатива: добавить восстановительные дни и СПА-процедуры.

  3. Ошибка: бесконтрольные читмилы.
    → Последствие: набор жира.
    → Альтернатива: планировать читмил раз в неделю с учётом калорийности.

А что если…

Если вес стоит, а одежда становится свободнее, значит, жир уходит, а мышцы растут. Если же вес резко вырос, возможна задержка жидкости или гормональный сбой, и лучше обсудить это с врачом.

FAQ

Как выбрать умные весы?
Модели с биоимпедансным анализом показывают не только вес, но и состав тела.

Сколько стоит контроль калорий?
Бесплатные приложения FatSecret или MyFitnessPal позволяют вести дневник питания.

Что эффективнее: кардио или силовые?
Лучше сочетать: кардио сжигает калории, силовые сохраняют мышцы и ускоряют метаболизм.

Мифы и правда

  1. Миф: если вес стоит, диета не работает. Правда: жир может уходить, а мышцы расти.

  2. Миф: только кардио помогает худеть. Правда: силовые тренировки не менее важны.

  3. Миф: чем меньше ешь, тем быстрее худеешь. Правда: слишком сильный дефицит замедляет обмен веществ.

Сон и психология

Недосып повышает гормон грелин, усиливающий аппетит. Стресс держит высокий уровень кортизола, и тело удерживает жидкость. Поэтому сон и практики релаксации — дыхательные упражнения, прогулки, медитация — важны не меньше, чем тренировки.

Три интересных факта

  1. У женщин плато возникает чаще, чем у мужчин, из-за более быстрой адаптации метаболизма.

  2. Магний и витамины группы B помогают снизить уровень кортизола.

  3. В Японии практикуют кардио в полутёмных залах, чтобы снизить стресс и лучше сосредоточиться.

Исторический контекст

  1. В 1970-е популярны были диеты без жиров, позже признанные вредными.

  2. В 1990-е на рынке появились "нулевые" напитки, но исследования связали их с повышением аппетита.

  3. С 2000-х акцент сместился на баланс БЖУ и осознанный подход к питанию.

Такое понимание плато помогает воспринимать его не как поражение, а как сигнал для изменений, и именно благодаря этому подходу стрелка весов рано или поздно снова начнёт движение вниз.

