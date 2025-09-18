Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:49

Меньше ешь — вес стоит? Значит, вы делаете самую частую ошибку худеющих

Эндокринолог Барредо: при похудении считать нужно калории, а не объём еды

Каждый, кто хотя бы раз пытался похудеть, знает, как обидно бывает видеть неизменную цифру на весах, даже если ешь меньше обычного. Кажется, что всё делается правильно: порции уменьшены, перекусы урезаны, но результат упорно не приходит. В этом кроется одна из самых частых ошибок худеющих.

Почему еда "на глаз" не работает

По словам врача-эндокринолога и диетолога Алены Барредо, многие люди оценивают количество еды исключительно по её объёму. На самом деле важна не только порция, но и энергетическая ценность продуктов.

"Главная ошибка худеющих заключается в оценке пищи по количеству, а не по энергетической ценности", — пояснила врач-эндокринолог и диетолог Алена Барредо.

Небольшая тарелка салата с жирной заправкой или пара печений могут содержать больше калорий, чем полноценный обед из рыбы, овощей и крупы. При этом чувство сытости они почти не дают.

Три основные проблемы, мешающие снижению веса

  1. Калорийные продукты в маленьких объёмах. Полуфабрикаты, сладости, снеки, салаты с майонезом часто оказываются энергетически плотными, но не приносят насыщения.

  2. "Жидкие калории". Соки, сладкая газировка, молочные коктейли, кофе с сиропами и сливками могут добавлять сотни килокалорий в день, а человек этого даже не замечает.

  3. Гормональные сбои. Если питание сбалансировано, калорийность снижена, а вес всё равно не уходит, стоит проверить гормональный фон и уровень кортизола.

Как правильно рассчитать порцию

Диетологи советуют использовать собственную ладонь в качестве "мерной ложки":

  • белка — с ладонь,

  • жиров — с большой палец,

  • углеводов, овощей и фруктов — с кулак.

Такой подход помогает не переедать и при этом получать всё необходимое для организма.

Сравнение: "мнимо полезная" и сбалансированная тарелка

Блюдо Калорийность Сытость Эффект
Салат с майонезом и сухариками Высокая Низкая Быстрый голод, набор веса
Рыба на пару с овощами и киноа Средняя Высокая Долгая сытость, контроль аппетита
Латте с сиропом и сливками Высокая Низкая "Пустые" калории
Чёрный кофе или зелёный чай Минимальная - Освежает, без калорий

Советы шаг за шагом

  1. Ведите дневник питания и записывайте всё, включая напитки.

  2. Планируйте приёмы пищи заранее, чтобы избежать случайных калорийных перекусов.

  3. Замените газировку и пакетированные соки на воду, травяные чаи или минеральную воду.

  4. Готовьте дома: так легче контролировать состав блюд и количество масла.

  5. Делайте акцент на цельных продуктах: овощах, бобовых, рыбе, птице.

  6. При замедлении прогресса сдайте анализы на гормоны и обсудите результат с эндокринологом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что "чем меньше порция — тем быстрее похудею".

  • Последствие: чувство голода, срывы, дефицит витаминов.

  • Альтернатива: уменьшать калорийность за счёт выбора продуктов, а не только объёма.

  • Ошибка: игнорировать напитки.

  • Последствие: избыточное количество "скрытых" калорий.

  • Альтернатива: заменить сладкие напитки водой или чаем без сахара.

  • Ошибка: полагаться только на весы.

  • Последствие: разочарование и отказ от диеты.

  • Альтернатива: отслеживать также объёмы тела и самочувствие.

А что если всё делать правильно, но вес не уходит?

В такой ситуации важно исключить медицинские причины. Иногда лишний вес удерживается не из-за питания, а из-за эндокринных нарушений, высокого кортизола или проблем со щитовидной железой. В этом случае самостоятельные попытки малоэффективны, и без консультации врача не обойтись.

Плюсы и минусы подхода "считай калории, а не объём"

Плюсы Минусы
Помогает объективно контролировать питание Требует внимательности и самодисциплины
Учит выбирать более полезные продукты По началу может быть сложно привыкнуть
Позволяет избежать скрытых калорий Не учитывает индивидуальные гормональные факторы

FAQ

Как понять, сколько калорий мне нужно в день?
Ориентируйтесь на возраст, вес, уровень активности и цель (снижение веса, поддержание или набор). Лучше всего рассчитать вместе со специалистом.

Сколько калорий дают напитки?
Стакан латте с сиропом — около 200-300 ккал, коктейль — до 500 ккал. Для сравнения: тарелка овощного супа содержит столько же.

Что лучше: считать калории или просто есть "правильные продукты"?
Оптимальный вариант — совмещать: выбирать полезные продукты и при этом контролировать их калорийность.

Мифы и правда

  • Миф: "Если есть мало, вес уйдёт автоматически".
    Правда: важно качество и состав продуктов, а не только их количество.

  • Миф: "Фрукты можно есть без ограничений".
    Правда: в них много сахара, и переедание фруктами тоже мешает похудению.

  • Миф: "Диеты не работают, нужен только спорт".
    Правда: физическая активность помогает, но питание играет ключевую роль.

Сон и психология

Длительные жёсткие ограничения калорий могут негативно влиять на сон: появляется бессонница, тревожность, повышается уровень кортизола. В итоге вес не снижается, а стресс только растёт. Баланс между калорийностью и качеством питания позволяет улучшить не только фигуру, но и эмоциональное состояние.

Три интересных факта

  1. "Жидкие калории" составляют до 20 % общего рациона у среднестатистического офисного работника.

  2. Люди, которые ведут дневник питания, худеют в среднем на 2 раза эффективнее.

  3. Даже лёгкий недосып может замедлить снижение веса на 30 %.

Исторический контекст

  • В XIX веке избыточный вес связывали исключительно с "чрезмерным объёмом еды".

  • В XX веке учёные доказали, что калорийность и состав пищи имеют большее значение, чем порции.

  • В XXI веке появились приложения и фитнес-браслеты, помогающие считать калории и контролировать баланс.

