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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:45

Вес застыл намертво даже на строгой диете: причина может скрываться в привычке, которую не замечают

Недооценка энергетической ценности рациона и отсутствие индивидуального подхода являются ключевыми факторами, препятствующими снижению веса, пояснила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. В комментарии для NewsInfo специалист разобрала основные психологические и физиологические причины, по которым популярные методики похудения не приносят ожидаемого результата.

Одной из главных проблем эксперт назвала систематическую ошибку в подсчете калорий. По словам специалиста, люди часто не учитывают энергетическую ценность напитков и даже полезных продуктов, определяя размер порции визуально. Статистика показывает, что при оценке еды "на глазок" погрешность может составлять до 30 процентов. При этом медики подчеркивают, что нередко полезная еда превращается в ловушку, провоцируя рост веса из-за скрытых жиров и сахаров.

"Если порции не взвешиваются и на глазок определяется размер, то часто человек ошибается, поэтому не всегда подсчет калорий верный. Когда диета слишком жесткая, то возможны срывы, так перекрывается дефицит за несколько дней предыдущих. Поэтому организм также может адаптироваться к новому питанию и снижать расход энергии", — отметила Русакова.

Важную роль в процессе жиросжигания играет образ жизни в целом. Отсутствие физической активности заставляет организм включать адаптационные механизмы экономии ресурсов. Кроме того, на аппетит существенно влияют качество сна и уровень стресса.

Нередко биологические барьеры мешают достижению цели, и человек не понимает, почему организм держится за вес даже после исключения сладостей. Эксперты также указывают на то, что тело включает режим экономии в ответ на чрезмерный физический стресс, что приводит к остановке прогресса.

"Организм пытается взбодриться с помощью сахаросодержащих напитков и сахаросодержащих продуктов. Всем нужен сбалансированный, адекватный подход, учитывая особенности конкретного организма, нет универсальной чудо-диеты, которая могла бы подходить всем. Калораж БЖУ должен быть рассчитан для конкретного человека", — пояснила диетолог.

Для достижения устойчивого эффекта необходимо соблюдать рекомендации длительное время, что невозможно без должной мотивации. В противном случае велик риск срыва из-за ощущения чрезмерного истязания себя ограничениями.

Стоит учитывать, что жесткие диеты лишают сил и часто замедляют обмен веществ. Если прогресс отсутствует долгое время, вероятно, одна привычка в питании крадет результат, обманывая механизмы насыщения.

Проверено экспертом: диетолог Александр Соколов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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