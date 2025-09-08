Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Избыточный вес
Избыточный вес
© Designed be Freepik by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:17

Опасные программы подсознания: как эти привычки ведут к лишним килограммам

Психосоматолог Тур назвала психологические установки, мешающие похудению

Сбросить вес — это не только спорт и подсчёт калорий. Огромную роль играют психологические установки, и именно они часто становятся главным препятствием на пути к стройности.

Иллюзия быстрых решений

Психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур предупреждает: одна из самых опасных ошибок — вера в "волшебные" таблетки или напитки для похудения. Они не только не помогают, но и могут привести к необратимым нарушениям метаболизма.

Привычки из детства

Многие установки закрепляются ещё в раннем возрасте и бессознательно управляют поведением взрослого человека. Среди них:

  • "обязательно съесть всё до конца";

  • привычка есть первое, второе и третье;

  • постоянное совмещение пищи с хлебом.

Такие программы заставляют переедать и мешают прислушиваться к сигналам организма.

Еда вместо эмоций

Другая распространённая установка — привычка использовать еду как средство поднять настроение. В результате человек тянется к сладкому, кофе, алкоголю и фастфуду. Это формирует эмоциональную зависимость от еды и закрепляет склонность к перееданию.

Как изменить ситуацию

Хорошая новость в том, что даже глубоко укоренившиеся привычки можно пересмотреть. Осознание их вреда, отказ от иллюзий и внимательное отношение к собственным потребностям помогают не только сбросить вес, но и сохранить здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Псориаз поражает до 3% населения и может приводить к воспалению суставов — врачи сегодня в 22:31

Болезнь, которой нельзя заразиться, но которая ломает жизнь

Псориаз невозможно вылечить полностью, но можно контролировать. Разбираем, почему появляются красные пятна и как снизить риск обострений.

Читать полностью » Новый парфюм Tom Ford Black Orchid Reserve отличается большей глубиной и насыщенностью сегодня в 21:16

Осень получила свой главный парфюм — аромат зазвучал так, как его ещё не слышали

Откройте для себя свежий взгляд на культовый аромат TOM FORD Black Orchid Reserve, который сочетает в себе роскошь и загадочность, идеален для осени!

Читать полностью » Эксперт Вероника Бусо: яблочный уксус усиливает действие кондиционера для волос сегодня в 20:09

Яблочный уксус превращает кондиционер в средство, которое меняет волосы с первого применения

Узнайте, как яблочный уксус в сочетании с кондиционером помогает улучшить состояние волос, придавая им блеск и мягкость. Откройте секреты натурального ухода!

Читать полностью » Стилист Алекс Сестело: интенсивное растирание увеличивает пористость волос сегодня в 19:06

Секрет сухости и секущихся кончиков — в привычке, о которой молчат

Использование обычных полотенец после душа может вредит волосам. Узнайте, как заменить их и сохранить здоровье и красоту ваших локонов.

Читать полностью » Фитотерапевт Керекеша: ромашка действует как природный антибиотик, а не успокоительное сегодня в 18:51

Ромашковый чай скрывал свою истинную силу: вот что он делает с организмом на самом деле

Ромашковый чай традиционно считают успокаивающим средством, но врачи объясняют: его главная сила заключается в совершенно другом действии.

Читать полностью » Врачи: стакан воды утром восполняет дефицит жидкости и снижает риск запоров сегодня в 18:49

Вода после сна может навредить: кому стоит отказаться от привычки

Стакан воды после сна — простая привычка, которую называют чудо-ритуалом. Мы разобрали мифы и выяснили, чем она реально полезна и кому противопоказана.

Читать полностью » Эксперты: крылья и хвост курицы наиболее вредные части из-за жира и токсинов сегодня в 18:36

Куриные крылья — вкусная ловушка: что скрывают любимые закуски

Не все части курицы одинаково полезны. Узнайте, какую часть специалисты считают самой ценной, а от каких лучше держаться подальше.

Читать полностью » Медики предупредили о риске бессонницы при употреблении кофе вечером сегодня в 18:03

Обычная кружка бодрости — источник скрытых рисков для здоровья

Как правильно пить кофе, чтобы сохранить здоровье? Узнайте о скрытых рисках и полезных альтернативах вашему утреннему напитку.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог Нанавати: избыток витамина B6 может вызвать необратимую нейропатию
Садоводство

Как правильно хранить тыкву зимой: рекомендации агрономов
Спорт и фитнес

Врачи: хроническая скованность мышц может быть защитной реакцией нервной системы
Авто и мото

Износ стоек стабилизатора снижает устойчивость автомобиля — данные автотехнической лаборатории
Спорт и фитнес

Меган Руп объяснила, почему мамам важно уделять время себе и спорту
Культура и шоу-бизнес

Баз Лурманн представил фильм "Эпик: Элвис Пресли на концерте" на фестивале в Торонто
Еда

Учёные сравнили трёхразовое питание и частые перекусы: что полезнее
Дом

Натяжные потолки рекомендуют мыть раз в 3–5 месяцев на кухне и в ванной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet