Опасные программы подсознания: как эти привычки ведут к лишним килограммам

Сбросить вес — это не только спорт и подсчёт калорий. Огромную роль играют психологические установки, и именно они часто становятся главным препятствием на пути к стройности.

Иллюзия быстрых решений

Психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур предупреждает: одна из самых опасных ошибок — вера в "волшебные" таблетки или напитки для похудения. Они не только не помогают, но и могут привести к необратимым нарушениям метаболизма.

Привычки из детства

Многие установки закрепляются ещё в раннем возрасте и бессознательно управляют поведением взрослого человека. Среди них:

"обязательно съесть всё до конца";

привычка есть первое, второе и третье ;

постоянное совмещение пищи с хлебом.

Такие программы заставляют переедать и мешают прислушиваться к сигналам организма.

Еда вместо эмоций

Другая распространённая установка — привычка использовать еду как средство поднять настроение. В результате человек тянется к сладкому, кофе, алкоголю и фастфуду. Это формирует эмоциональную зависимость от еды и закрепляет склонность к перееданию.

Как изменить ситуацию

Хорошая новость в том, что даже глубоко укоренившиеся привычки можно пересмотреть. Осознание их вреда, отказ от иллюзий и внимательное отношение к собственным потребностям помогают не только сбросить вес, но и сохранить здоровье.