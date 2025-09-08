Опасные программы подсознания: как эти привычки ведут к лишним килограммам
Сбросить вес — это не только спорт и подсчёт калорий. Огромную роль играют психологические установки, и именно они часто становятся главным препятствием на пути к стройности.
Иллюзия быстрых решений
Психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур предупреждает: одна из самых опасных ошибок — вера в "волшебные" таблетки или напитки для похудения. Они не только не помогают, но и могут привести к необратимым нарушениям метаболизма.
Привычки из детства
Многие установки закрепляются ещё в раннем возрасте и бессознательно управляют поведением взрослого человека. Среди них:
-
"обязательно съесть всё до конца";
-
привычка есть первое, второе и третье;
-
постоянное совмещение пищи с хлебом.
Такие программы заставляют переедать и мешают прислушиваться к сигналам организма.
Еда вместо эмоций
Другая распространённая установка — привычка использовать еду как средство поднять настроение. В результате человек тянется к сладкому, кофе, алкоголю и фастфуду. Это формирует эмоциональную зависимость от еды и закрепляет склонность к перееданию.
Как изменить ситуацию
Хорошая новость в том, что даже глубоко укоренившиеся привычки можно пересмотреть. Осознание их вреда, отказ от иллюзий и внимательное отношение к собственным потребностям помогают не только сбросить вес, но и сохранить здоровье.
