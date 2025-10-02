Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Худеющая девушка
Худеющая девушка
© Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Иллюзия быстрого похудения: цифры на весах обманывают сильнее, чем кажется

Светлана Незванова: впечатляющие цифры на весах при марафоне — это в основном вода и мышцы

Онлайн-марафоны для похудения сегодня воспринимаются как быстрый способ сбросить вес и получить мотивацию. Но за красивыми обещаниями стоит довольно противоречивый опыт: одни действительно видят результат, другие сталкиваются с проблемами со здоровьем или возвратом килограммов.

Как устроены марафоны для похудения

Обычно такие программы рассчитаны на 21-35 дней. Цена колеблется от 350 до 10 000 рублей. В них включают:

  • рекомендации по питанию с расчётом калорий, БЖУ и списком запрещённых продуктов;

  • тренировочный план с видеоинструкциями для занятий дома;

  • отчёты и обратную связь от кураторов;

  • участие в чатах и розыгрыши призов.

Результаты у участников разные: кто-то теряет 2-8 кг за месяц, но речь идёт о снижении общего веса, а не именно жировой массы.

Что говорят врачи

Диетолог и гастроэнтеролог Светлана Незванова, объясняет:

"Женщины не могут сжечь более 3 кг жировой ткани в месяц, мужчины — более 4-4,5 кг", — сказала диетолог Светлана Незванова.

Остальные килограммы — это в основном вода и мышечные ткани. Поэтому впечатляющие цифры на весах не всегда означают реальное жиросжигание.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом марафона пройти обследование: анализы, УЗИ, консультацию гастроэнтеролога и кардиолога.

  2. Следить за режимом сна: ложиться до полуночи, чтобы гормоны метаболизма вырабатывались правильно.

  3. Оценить состояние щитовидной железы и ЖКТ — это часто тормозит снижение веса.

  4. Выбирать нагрузку по силам: если сложно — начать с ходьбы, плавания или йоги.

  5. Постепенно менять питание: добавлять овощи, фрукты, белковые продукты, использовать блендер для смузи и супов, не снижая калории резко.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жёстко урезать калории и питаться менее 1000 ккал.
    → Последствие: замедление метаболизма, упадок сил.
    → Альтернатива: подобрать индивидуальный рацион с диетологом.

  • Ошибка: тренироваться каждый день на пределе.
    → Последствие: риск травм суставов и позвоночника.
    → Альтернатива: чередовать кардио и силовые, использовать фитнес-резинки и утяжелители.

  • Ошибка: игнорировать обследование перед марафоном.
    → Последствие: обострение хронических болезней.
    → Альтернатива: консультация врача, исключение противопоказаний.

А что если вес не уходит?

Даже при дефиците калорий прогресс не гарантирован. Влияют гормоны, микрофлора кишечника, уровень стресса. Иногда первые недели врачи советуют наладить работу ЖКТ, а только потом включать активное похудение.

FAQ

Сколько реально можно сбросить за марафон?
Обычно 2-3 кг жира, остальное — вода и мышечная масса.

Стоит ли платить за участие?
Цена не всегда отражает эффективность. Можно тренироваться и по бесплатным видео, но марафон даёт дисциплину и контроль.

Что лучше: марафон или личный тренер?
Тренер работает индивидуально, марафон — массово. Для новичка персональная поддержка безопаснее.

Мифы и правда

  • Миф: марафон меняет привычки навсегда.

  • Правда: чаще всего после окончания программы вес возвращается.

  • Миф: чем меньше калорий, тем быстрее похудею.

  • Правда: организм замедляет обмен веществ, и процесс останавливается.

  • Миф: универсальная программа подойдёт всем.

  • Правда: без учёта здоровья возможны осложнения.

Сон и психология

Качественный сон напрямую влияет на результат. Недосып повышает уровень кортизола, что мешает снижению веса. Ещё один барьер — страх поправиться после программы. Психологическое напряжение часто приводит к перееданию.

Три интересных факта

  • Первые онлайн-марафоны появились около 10 лет назад и быстро стали массовыми благодаря соцсетям.

  • Наиболее популярный проект "Бешеная сушка" набрал десятки тысяч участников.

  • Во многих марафонах для мотивации используют денежные призы и автомобили.

Исторический контекст

  1. В начале XX века похудение связывали с жёсткими диетами, вроде капустного супа или грейпфрутовой монодиеты.

  2. В 1980-х пришла мода на аэробику и VHS-курсы Джейн Фонды.

  3. В 2000-х на смену пришли онлайн-марафоны, объединившие питание, фитнес и групповую поддержку.

Онлайн-марафоны могут стать толчком для перемен, но без постепенного формирования привычек результат окажется временным. Безопаснее подходить к ним как к краткосрочной мотивации, а не как к чудо-средству.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Матия Попович подписал контракт с ЦСКА и рассказал о целях в клубе сегодня в 11:39

Новый сербский легионер ЦСКА: Попович раскрывает цель перехода

Матия Попович подписал контракт с ЦСКА и объяснил, зачем приехал в Россию. Что ждёт сербского нападающего в составе армейцев?

Читать полностью » Российский хоккеист Капризов подписал новое соглашение с клубом НХЛ сегодня в 10:34

Лидер атак остаётся дома: Капризов поставил подпись под историческим соглашением

Кирилл Капризов продлил контракт с «Миннесотой Уайлд» на восемь лет. Почему этот шаг важен для клуба и его болельщиков?

Читать полностью » Учёные: функциональные комплексы улучшают баланс и координацию движений сегодня в 9:10

Функциональные тренировки готовят тело к жизни, а не к рекордам: в чём секрет популярности

Функциональные тренировки помогают развить силу, ловкость и баланс. Разбираем, как заниматься дома и в зале, чтобы они действительно работали.

Читать полностью » Врачи объяснили, как спорт помогает снизить уровень злости и тревожности сегодня в 8:10

Тренировка против ярости: что происходит в мозге, когда злость сменяется спокойствием

Узнайте, как с помощью спорта превратить вспышку злости в энергию и найти баланс, даже когда эмоции захлёстывают.

Читать полностью » ВОЗ: физическая активность во время беременности улучшает самочувствие и готовит к родам сегодня в 7:10

Тайная сила фитбола: простая вещь, которая облегчает роды

Упражнения во время беременности делают тело сильнее и выносливее, уменьшают риски осложнений и помогают быстрее восстановиться после родов.

Читать полностью » Упражнение подъём ног в висе укрепляет пресс и корпус — мнение специалистов сегодня в 6:10

Одно движение на турнике сильнее любых скручиваний: секрет, который знают немногие

Подъём ног в висе укрепляет пресс и корпус, но вызывает споры о безопасности. Разбираемся в плюсах, рисках и вариантах упражнения.

Читать полностью » Джен Видерстром: копирование тренировок из соцсетей ведёт к травмам и отсутствию результата сегодня в 5:10

Иллюзия идеального тела в соцсетях: цена чужих ориентиров

Многие терпят поражение в фитнесе не из-за лени, а из-за трёх простых ошибок. Узнайте, какие шаги помогут повернуть процесс в нужное русло.

Читать полностью » Фитнес-тренер: упражнения на пресс признаны базой для укрепления корпуса сегодня в 4:22

Кубиков не будет: главная ошибка в упражнениях на пресс

Упражнения на пресс помогают не только прокачать мышцы живота, но и улучшить осанку. В материале — базовые техники, советы и развенчание мифов.

Читать полностью »

Новости
Наука

В пустыне Нефуд обнаружены наскальные рисунки верблюдов возрастом 12 000 лет
Спорт и фитнес

Домашние тренировки с собственным весом снижают риски для суставов и сердца — данные специалистов
Дом

Плинтусы нужно очищать минимум раз в месяц, сухая уборка — раз в неделю
Красота и здоровье

Немецкие учёные: назальный спрей с азеластином снижает риск COVID-19 и простуды
ЮФО

Температура воды в Черном море в октябре 2025 года ниже прошлогодней
Культура и шоу-бизнес

Американская писетельница Дженнифер Арментроут выпустила к Хэллоуину книгу с ароматом чеснока
Красота и здоровье

Учёные выяснили, что отказ от алкоголя не всегда восстанавливает печень
Авто и мото

Nissan Z обогнал Toyota GR Supra по продажам в США в январе–сентябре 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet