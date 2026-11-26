Отсутствие прямой связи между инъекциями для снижения веса и разрушением костных структур подтвердила диетолог-нутрициолог, президент "Федерации специалистов превентивной медицины и питания" Ирина Писарева. В комментарии для NewsInfo эксперт разъяснила, как современные лекарственные средства влияют на состояние опорно-двигательного аппарата.

Ранее в медиапространстве активно обсуждался негативный опыт использования подобных методик медийными личностями. В частности, Народный артист России Стас Михайлов рассказал о негативном опыте использования инъекционных препаратов для снижения веса. Исполнитель признался, что около пяти лет назад попробовал средства для похудения, однако впоследствии отказался от них из-за ухудшения общего самочувствия. С тех пор музыкант не прибегает к подобному способу борьбы с лишним весом.

По словам диетолога, на сегодняшний день нет доказательств того, что популярные препараты для похудения оказывают деструктивное воздействие на хрящевую ткань.

Специалист подчеркнула, что длительные наблюдения за группами лиц, принимавших терапию, зафиксировали уменьшение болевого синдрома и рост мобильности. Однако бесконтрольный прием средства для похудения все же может нести определенные риски для организма.

"У людей с ожирением и различными проблемами колена снижение веса, наоборот, уменьшает нагрузку на сустав. Проводились исследования на людях, которые получали подобные препараты и на протяжении длительного времени боль в коленях уменьшалась", — отметила Писарева.

Основную опасность при медикаментозном похудении представляет не само действующее вещество, а резкий дефицит питательных веществ из-за подавления аппетита. Диетолог обратила внимание на то, что для здоровья скелета критически важно сохранять мышечный корсет, который стабилизирует суставы при ходьбе и физических нагрузках.

Стоит помнить, что опасный дефицит белка может привести к потере мышечной массы вместо жировой. Также специалисты в области медицины указывают, что уколы для похудения требуют обязательного врачебного контроля для предотвращения осложнений.

"С точки зрения питания, важно, чтобы в процессе похудения сохранялись мышцы. Они помогают стабилизировать суставы и поддерживать нас при ходьбе и подъеме по лестнице. А на фоне снижения аппетита от препаратов бывает сложно получить достаточно белка", — рассказала специалист.

Писарева рекомендует тщательно следить за рационом и интегрировать в график адекватные силовые тренировки, соответствующие текущему состоянию здоровья. При этом важно понимать, что живая ткань скелета требует постоянного поступления нутриентов и механической стимуляции.

Любые новые или усиливающиеся боли в процессе лечения являются поводом для немедленного обращения к лечащему врачу, даже если они кажутся случайным совпадением. Эксперты также предупреждают, что стремительная потеря веса без медицинского сопровождения может скрывать в себе неочевидные угрозы для метаболизма.

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