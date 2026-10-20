Стройность может обойтись слишком дорого: уколы для похудения связали с неожиданной угрозой

Инъекции для снижения веса провоцируют вымывание кальция из организма, что ведет к критической хрупкости скелета, рассказал NewsInfo мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша. Специалист пояснил, что попытки форсировать метаболические процессы с помощью медикаментов зачастую наносят сокрушительный удар по опорно-двигательному аппарату.

Ранее сообщалось, что уколы для похудения, изначально разработанные для терапии сахарного диабета, приобрели массовую популярность и часто применяются без медицинского контроля. При этом профильные исследования подтверждают, что использование таких лекарственных средств существенно повышает риск развития остеопороза и иных патологий костной ткани.

Керекеша подчеркнул, что любое медикаментозное вмешательство в биохимическую работу организма должно быть оправдано, так как препараты, влияющие на углеводный обмен, имеют серьезные побочные эффекты. Для поддержания здоровья важно помнить, что скелет является живой тканью, требующей постоянного поступления микроэлементов.

"Все препараты, которые применяются при сахарном диабете, вымывают калий и кальций, возникает остеопороз и хрупкость костей. Нарушение углеводного обмена одновременно нарушает усвоение, в первую очередь, кальция. Недостаток кальция приводит к остеопорозу и хрупкости костей", — отметил Керекеша.

Врач также обратил внимание на то, что современный рацион, перенасыщенный быстрыми углеводами, лишь усугубляет проблему. Белый хлеб, выпечка и сладости препятствуют усвоению кальция, что приводит к ранней потере зубов, выпадению волос и переломам, особенно у пожилых людей.

Нередко средства для похудения становятся дополнительным фактором риска на фоне уже имеющихся нарушений питания. Медицинское сообщество призывает учитывать, что бесконтрольное похудение может негативно сказаться на работе внутренних систем.

"Инъекции, которые якобы помогают при похудении, усугубляют это состояние. Не усваивается кальций, появляется хрупкость костей. Одно лечим, другое калечим, получается", — добавил эксперт.

Мануальный терапевт привел в пример опыт известных личностей, которые пробовали радикальные методы борьбы с лишним весом, но пришли к выводу о необходимости естественных нагрузок и контроля рациона.

Стоит учитывать, что дефицит белка и микроэлементов при резком снижении веса разрушает внутренний каркас тела. В качестве наиболее эффективного и безопасного метода коррекции фигуры специалист выделил занятия в тренажерном зале в сочетании с разумными ограничениями в еде. При этом даже ежедневная нагрузка на костную систему способна значительно улучшить биологические показатели организма.

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