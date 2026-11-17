Навязчивое стремление к стройности становится угрозой для здоровья, когда процесс превращается в бесконтрольную идею, заявила в беседе с NewsInfo молекулярный биолог, биохимик, спортивный диетолог Юлия Дробышева. Специалист подчеркнула, что в таких случаях не имеет значения исходная масса тела, так как фокус внимания полностью смещается на ритуалы взвешивания и чувство вины за каждый прием пищи.

Ранее сообщалось, что девушки, страдающие анорексией, часто не могут объективно оценить изменения в своем облике. Вместо изможденного тела они видят в зеркале человека с лишним весом, которому жизненно необходимо сбросить еще несколько килограммов.

Эксперт пояснила, что современное общество перешло от идей бодипозитива к жесткому бодишеймингу, провоцирующему ненависть к собственной внешности. Такое состояние требует не диетических ограничений, а квалифицированной помощи психотерапевтов, специализирующихся на расстройствах пищевого поведения. Часто подобная экстремальная худоба становится следствием неадекватного восприятия реальности.

Биохимик отметила, что ситуация усугубляется бесконтрольным применением специализированных медикаментов. В погоне за результатом люди нередко отказываются от еды полностью, игнорируя рекомендации врачей о сохранении баланса белков и витаминов в рационе. Сегодня популярные средства для похудения часто используются без должного медицинского наблюдения, что ведет к тяжелым метаболическим сбоям.

"Человек просто перестает есть. Первые недели ему, конечно, хорошо, легкость, эйфория. Первые месяцы организм живет на стресс-гормонах, но потом появляются проблемы со здоровьем", — пояснила Дробышева.

Среди последствий стремительной потери веса эксперт выделила брадикардию, гипотонию, алопецию и образование камней в желчном пузыре. Кроме того, замедленное опорожнение желудка провоцирует хроническую тошноту и проблемы со стулом.

В медицине давно доказано, что опасный дефицит белка при голодании заставляет организм разрушать собственные мышцы и снижать плотность костных тканей. Также существуют данные о том, что некоторые инъекции для снижения веса могут негативно влиять на состояние опорно-двигательного аппарата.

"Смерть от истощения — это редкость. А вот расстроенные нервы и психика — повсеместное явление. Поэтому худеем медленно, с потреблением белка, с врачом", — добавила биолог.

Специалист рекомендует обращаться к профессионалам, если мысли о еде занимают большую часть времени, а достигнутые результаты на весах перестают приносить моральное удовлетворение. При этом важно понимать, что правильное похудение без риска для сердца и нервной системы возможно только при сохранении полноценного питания и постепенном снижении калорийности под контролем специалиста.

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