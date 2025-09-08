Ошибка на диете: без этих продуктов похудение обернётся усталостью и бессонницей
Во время снижения веса важно не только уменьшить калорийность рациона, но и включить в него продукты, которые поддерживают здоровье и ускоряют метаболизм. Эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале назвала три обязательных продукта для тех, кто хочет похудеть без ущерба для организма.
Брокколи — универсальный помощник
По словам специалистки, брокколи обладает целым набором полезных свойств:
- детоксикация печени,
- сжигание жира,
- снижение воспалительных процессов,
- стабилизация уровня инсулина,
- контроль аппетита.
Морковь для энергии
Чтобы оставаться бодрым в период похудения, Янг советует добавить в рацион морковь. Этот овощ:
- поддерживает работу нервной системы и мышц,
- защищает от окислительного стресса,
- помогает дольше сохранять энергичность.
Тыква для спокойного сна
Завершающий продукт в списке врача — тыква. Она полезна тем, кто во время снижения веса страдает от бессонницы: мягко регулирует сон и улучшает общее самочувствие.
Вывод
Брокколи, морковь и тыква — простые, доступные продукты, которые делают процесс похудения более здоровым и комфортным. Они помогают контролировать аппетит, поддерживать энергию и восстанавливаться после нагрузок.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru