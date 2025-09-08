Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:29

Ошибка на диете: без этих продуктов похудение обернётся усталостью и бессонницей

Врач Янг объяснила, какие овощи поддерживают здоровье во время снижения веса

Во время снижения веса важно не только уменьшить калорийность рациона, но и включить в него продукты, которые поддерживают здоровье и ускоряют метаболизм. Эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале назвала три обязательных продукта для тех, кто хочет похудеть без ущерба для организма.

Брокколи — универсальный помощник
По словам специалистки, брокколи обладает целым набором полезных свойств:

  • детоксикация печени,
  • сжигание жира,
  • снижение воспалительных процессов,
  • стабилизация уровня инсулина,
  • контроль аппетита.

Морковь для энергии
Чтобы оставаться бодрым в период похудения, Янг советует добавить в рацион морковь. Этот овощ:

  • поддерживает работу нервной системы и мышц,
  • защищает от окислительного стресса,
  • помогает дольше сохранять энергичность.

Тыква для спокойного сна
Завершающий продукт в списке врача — тыква. Она полезна тем, кто во время снижения веса страдает от бессонницы: мягко регулирует сон и улучшает общее самочувствие.

Вывод
Брокколи, морковь и тыква — простые, доступные продукты, которые делают процесс похудения более здоровым и комфортным. Они помогают контролировать аппетит, поддерживать энергию и восстанавливаться после нагрузок.

