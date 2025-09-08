Ошибка на диете: без этих продуктов похудение обернётся усталостью и бессонницей

Во время снижения веса важно не только уменьшить калорийность рациона, но и включить в него продукты, которые поддерживают здоровье и ускоряют метаболизм. Эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале назвала три обязательных продукта для тех, кто хочет похудеть без ущерба для организма.

Брокколи — универсальный помощник

По словам специалистки, брокколи обладает целым набором полезных свойств:

детоксикация печени,

сжигание жира,

снижение воспалительных процессов,

стабилизация уровня инсулина,

контроль аппетита.

Морковь для энергии

Чтобы оставаться бодрым в период похудения, Янг советует добавить в рацион морковь. Этот овощ:

поддерживает работу нервной системы и мышц,

защищает от окислительного стресса,

помогает дольше сохранять энергичность.

Тыква для спокойного сна

Завершающий продукт в списке врача — тыква. Она полезна тем, кто во время снижения веса страдает от бессонницы: мягко регулирует сон и улучшает общее самочувствие.

Вывод

Брокколи, морковь и тыква — простые, доступные продукты, которые делают процесс похудения более здоровым и комфортным. Они помогают контролировать аппетит, поддерживать энергию и восстанавливаться после нагрузок.