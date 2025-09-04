Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет приседания со штангой
Девушка выполняет приседания со штангой
© commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

9 упражнений, которые худеющие выбирают чаще всего — неожиданный список

Упражнения для похудения: диетолог Стефани Магилл назвала самые эффективные

Когда речь идёт о снижении веса, важны не только питание и дефицит калорий, но и правильно подобранная физическая активность. Многие новички теряются, не зная, с чего начать. Эксперты отмечают: лучший вариант — выбрать простые, доступные упражнения, которые легко вписать в повседневную жизнь. Именно такие виды активности чаще всего выбирают пользователи приложения Lose It!, сумевшие избавиться минимум от 20 килограммов.

Ходьба

Самый привычный и в то же время один из самых эффективных видов нагрузки. Он не требует специальной подготовки и подходит людям любого возраста.

"Ходьба популярна, потому что она доступна, малотравматична и легко вписывается в распорядок дня", — сказала спортивный диетолог Стефани Магилл.

Учёные доказали: получасовая прогулка быстрым шагом после еды заметно улучшает уровень сахара в крови. Настолько, что исследователи предложили врачам чаще назначать ходьбу в качестве профилактики.

Силовые тренировки

Если раньше их считали прерогативой профессионалов, то сегодня они доступны каждому. Силовые упражнения помогают сжигать калории ещё долго после тренировки и сохранять мышечную массу.

"Начинать стоит с базовых движений — приседаний или тяг, постепенно повышая нагрузку", — отметила Стефани Магилл.

Сохранение мышц особенно важно: именно они поддерживают высокий уровень обмена веществ.

Эллиптический тренажёр

Один из самых удобных вариантов для новичков. Движения на нём имитируют бег, но без ударной нагрузки на суставы.

"Эллипсоид даёт щадящую нагрузку на суставы и позволяет проработать всё тело", — пояснила Стефани Магилл.

Тренажёр подходит и для интервальных занятий, и для равномерного кардио.

Бег

Несмотря на нагрузку на суставы, бег остаётся фаворитом среди худеющих. Он помогает снизить вес, уменьшить уровень жира и улучшить общие показатели здоровья.

"Главное для новичков — следить за осанкой и расслабленными плечами", — посоветовала Стефани Магилл.

Чтобы снизить нагрузку, можно чередовать бег по асфальту и мягким тропинкам.

Велотренажёр

Удобен тем, что не зависит от погоды. Особенно полезен для интервальных тренировок: короткие интенсивные ускорения чередуются с периодами восстановления.

Исследования показали: такой формат на велотренажёре эффективнее влияет на состав тела, чем бег, помогая уменьшить процент жира и укрепить мышцы.

Катание на велосипеде

Знакомое с детства занятие остаётся отличным способом поддерживать форму.

"Велоспорт задействует самые крупные мышцы — ягодицы, квадрицепсы и бёдра", — объяснила спортивный диетолог Келли Джонс.

Регулярные поездки — не менее полутора часов в неделю — помогают уменьшить массу тела, окружность талии и процент жира.

Уборка дома

Да, даже домашние дела можно считать физической активностью.

"Пылесос, корзины с бельём и подъём по лестнице тратят энергию не меньше лёгкой тренировки", — сказала Келли Джонс.

Тем не менее эксперт рекомендует воспринимать уборку как дополнение, а не как основную форму фитнеса.

Растяжка

Часто недооценённый, но крайне полезный элемент программы. Она снижает риск травм и улучшает гибкость.

"Рекомендуется включать упражнения на гибкость почти каждый день", — пояснила Келли Джонс.

Динамическая растяжка — махи ногами, круги руками, выпады с движением — особенно полезна перед интенсивными тренировками.

Аэробные упражнения

Под этим термином скрывается множество форм активности: от танцев и плавания до походов и прыжков через скакалку.

"Аэробика полезна не только для сердца, но и для работы мозга", — подчеркнула Келли Джонс.

Учёные доказали: год регулярных занятий улучшает когнитивные способности даже у людей старшего возраста.

