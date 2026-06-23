Популярные средства для похудения обещают чудо: итог может неприятно удивить

Бесконтрольный прием препаратов для снижения веса чреват не только возвращением лишних килограммов, но и серьезными сбоями в работе организма, предупредила врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Наталья Балашова. В комментарии NewsInfo специалист объяснила, почему медикаментозная коррекция фигуры без изменения образа жизни является опасной иллюзией.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще прибегать к помощи фармацевтических средств в борьбе с лишним весом. Статистика показывает, что затраты граждан на препараты для похудения достигли 236 миллионов рублей, продемонстрировав трехкратный рост по сравнению с прошлым годом. При этом многие пациенты самостоятельно назначают себе рецептурные лекарства, изначально разработанные для терапии диабета, зачастую игнорируя риски для здоровья.

По словам Балашовой, препараты действительно могут временно снизить массу тела, однако без коррекции рациона и достаточной физической активности результат не закрепится. Если пациент возвращается к прежним пищевым привычкам, вес неизбежно вернется, нередко доходя до еще более высоких отметок. Понимание рисков, связанных с контролем веса, критически важно для предотвращения эффекта отката.

"Если не перестроят питание, то временное снижение массы тела будет, потом опять набор. Все эти препараты позволят снизить вес. Но если опять потом вернуться на исходный рацион, если ничего не поменять в физических нагрузках, то как будто похудения и не было. Вес будет тем же, а может быть даже и больше", — отметила эндокринолог.

Последствия терапии носят индивидуальный характер и зависят от степени потери веса и общего состояния здоровья, говорит эксперт. Специалист подчеркнула, что в медицинской практике фиксируются случаи развития панкреатита на фоне бесконтрольного использования подобных медикаментов. Эксперты подчеркивают, что снижение веса без стресса для организма требует профессионального медицинского контроля, особенно при наличии сопутствующих диагнозов.

"Все индивидуально. Все зависит от того, насколько будет выраженное снижение веса. У некоторых мы даже панкреатиты видим на фоне этих препаратов, редко, но бывает", — пояснила эндокринолог.

Для устойчивого результата недостаточно заменять естественные процессы химическими препаратами, так как лишний вес — это сложное сочетание генетики, физической активности и характера питания. Стремление к мгновенному эффекту часто является следствием неверных установок, мешающих осознанному подходу к здоровью, подчеркнула врач. Специалисты нередко напоминают, что гормональный баланс напрямую зависит от качества потребляемой пищи, включая углеводы и сахар.

Доктор подчеркнула: чтобы добиться стойкого эффекта, человеку необходимо кардинально перестроить жизнь: отказаться от избыточного потребления сладостей и пересмотреть рацион в целом. При этом важно учитывать, что ошибки в планировании диеты и ошибки в диете часто превращают борьбу с полнотой в бессмысленный замкнутый круг. Следует также помнить о рисках, которые несет потеря мышечной массы при форсированном похудении.

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