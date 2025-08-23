Диета и спорт не работают: что охраняет килограммы внутри каждого

Эндокринолог Таис Мусси в беседе с изданием Terra объяснила, что похудение далеко не всегда зависит только от силы воли и калорийности рациона. Часто на пути к снижению веса встают скрытые проблемы со здоровьем, о которых многие даже не догадываются.

Неочевидные факторы, мешающие похудению

Врач подчеркнула, что вес может "застрять" из-за целого ряда состояний и заболеваний:

постоянная усталость, связанная с анемией или синдромом хронической усталости;

вздутие живота и задержка жидкости при сердечной недостаточности;

заболевания почек;

предменструальный синдром;

сахарный диабет и инсулинорезистентность;

гормональные нарушения;

бессонница и психические расстройства.

Лекарства и лишний вес

Отдельно Мусси указала на влияние некоторых препаратов. Приём кортикостероидов, антипсихотиков, антидепрессантов и противосудорожных средств способен привести к набору веса, что значительно осложняет процесс похудения.

Вывод

Если лишние килограммы не уходят даже при правильном питании и физических нагрузках, стоит обратить внимание на здоровье в целом. Комплексное обследование поможет выявить скрытые причины и подобрать стратегию, которая действительно сработает.