Диета и спорт не работают: что охраняет килограммы внутри каждого
Эндокринолог Таис Мусси в беседе с изданием Terra объяснила, что похудение далеко не всегда зависит только от силы воли и калорийности рациона. Часто на пути к снижению веса встают скрытые проблемы со здоровьем, о которых многие даже не догадываются.
Неочевидные факторы, мешающие похудению
Врач подчеркнула, что вес может "застрять" из-за целого ряда состояний и заболеваний:
- постоянная усталость, связанная с анемией или синдромом хронической усталости;
- вздутие живота и задержка жидкости при сердечной недостаточности;
- заболевания почек;
- предменструальный синдром;
- сахарный диабет и инсулинорезистентность;
- гормональные нарушения;
- бессонница и психические расстройства.
Лекарства и лишний вес
Отдельно Мусси указала на влияние некоторых препаратов. Приём кортикостероидов, антипсихотиков, антидепрессантов и противосудорожных средств способен привести к набору веса, что значительно осложняет процесс похудения.
Вывод
Если лишние килограммы не уходят даже при правильном питании и физических нагрузках, стоит обратить внимание на здоровье в целом. Комплексное обследование поможет выявить скрытые причины и подобрать стратегию, которая действительно сработает.
