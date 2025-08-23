Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:01

Диета и спорт не работают: что охраняет килограммы внутри каждого

Эксперт объяснил, почему правильное питание не всегда приводит к снижению веса

Эндокринолог Таис Мусси в беседе с изданием Terra объяснила, что похудение далеко не всегда зависит только от силы воли и калорийности рациона. Часто на пути к снижению веса встают скрытые проблемы со здоровьем, о которых многие даже не догадываются.

Неочевидные факторы, мешающие похудению
Врач подчеркнула, что вес может "застрять" из-за целого ряда состояний и заболеваний:

  • постоянная усталость, связанная с анемией или синдромом хронической усталости;
  • вздутие живота и задержка жидкости при сердечной недостаточности;
  • заболевания почек;
  • предменструальный синдром;
  • сахарный диабет и инсулинорезистентность;
  • гормональные нарушения;
  • бессонница и психические расстройства.

Лекарства и лишний вес
Отдельно Мусси указала на влияние некоторых препаратов. Приём кортикостероидов, антипсихотиков, антидепрессантов и противосудорожных средств способен привести к набору веса, что значительно осложняет процесс похудения.

Вывод
Если лишние килограммы не уходят даже при правильном питании и физических нагрузках, стоит обратить внимание на здоровье в целом. Комплексное обследование поможет выявить скрытые причины и подобрать стратегию, которая действительно сработает.

