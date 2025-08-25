Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Секретный дуэт нагрузок, который изменит ваше представление о фитнесе

Джоэл Фриман, тренер Beachbody, представил программу LIIFT4 с гантелями и HIIT

Казалось бы, в мире фитнеса уже попробовали все возможные комбинации — от "йогалатеса" до "пилоксинга". Но есть одно направление, которое обещает задержаться надолго: силовые тренировки в сочетании с HIIT (высокоинтенсивными интервалами). Такой формат не просто экономит время, а даёт результат, который сложно переоценить.

"Люди всегда хотят максимального эффекта за минимальное время, и тренировки не исключение", — объясняет weight-lifting and HIIT Джоэл Фриман. — "Сначала мы нагружаем мышцы с помощью гантелей, а затем добиваем калории HIIT-блоком".

Идея проста: сначала силовой блок, затем — короткая, но интенсивная "добивка". Такой подход работает сразу в двух направлениях: мышцы получают стимул к росту, а тело — мощный заряд кардионагрузки.

Как устроена тренировка

Фриман разделил занятие на две части.

Часть 1. Силовые упражнения

Здесь вы выполняете по 10 повторений в каждом движении, объединённых в суперсеты (два упражнения подряд без паузы). Каждый суперсет повторяется дважды, отдых между ними — 30 секунд, а между разными суперсетами — минута.

Примеры:

  • Жим гантелей лёжа — укрепляет грудь.
  • Отжимания на трицепс — акцент на руки.
  • Жим гантелей вверх — проработка плеч.
  • Тяга в наклоне — акцент на спину.
  • Присед с гантелью на груди — ягодицы и ноги.
  • Подъём на бицепс — изолированная работа рук.

Часть 2. HIIT-финишер

После силовой нагрузки следует три круга кардио-интервалов, где упражнения выполняются одно за другим:

  • Высокие колени (1 минута).
  • Приседания с прыжком и касанием пола (45 секунд).
  • Прыжки в выпадах (30 секунд).
  • Короткий отдых между упражнениями — 15 секунд, между кругами — полминуты.

Почему это работает

Совмещение силовой работы с HIIT не только повышает общий тонус, но и ускоряет метаболизм. Учёные отмечают, что подобные форматы сохраняют эффект "afterburn" — организм продолжает активно сжигать калории ещё несколько часов после тренировки.

Кроме того, комбинированный подход снижает скуку и помогает держать дисциплину: тренировка получается динамичной и разнообразной. К тому же, такие комплексы отлично вписываются даже в плотный график — 30-40 минут достаточно, чтобы нагрузить всё тело.

Несколько интересных фактов

  • Исследования показывают: HIIT может быть эффективнее традиционного кардио для улучшения выносливости.
  • Подъём тяжестей помогает не только мышцам, но и костям — регулярные силовые нагрузки снижают риск остеопороза.
  • Упражнения "жиросжигающие + силовые" помогают быстрее достичь "сухого" рельефа, чем изолированные тренировки.

