Секретный дуэт нагрузок, который изменит ваше представление о фитнесе

Казалось бы, в мире фитнеса уже попробовали все возможные комбинации — от "йогалатеса" до "пилоксинга". Но есть одно направление, которое обещает задержаться надолго: силовые тренировки в сочетании с HIIT (высокоинтенсивными интервалами). Такой формат не просто экономит время, а даёт результат, который сложно переоценить.

"Люди всегда хотят максимального эффекта за минимальное время, и тренировки не исключение", — объясняет weight-lifting and HIIT Джоэл Фриман. — "Сначала мы нагружаем мышцы с помощью гантелей, а затем добиваем калории HIIT-блоком".

Идея проста: сначала силовой блок, затем — короткая, но интенсивная "добивка". Такой подход работает сразу в двух направлениях: мышцы получают стимул к росту, а тело — мощный заряд кардионагрузки.

Как устроена тренировка

Фриман разделил занятие на две части.

Часть 1. Силовые упражнения

Здесь вы выполняете по 10 повторений в каждом движении, объединённых в суперсеты (два упражнения подряд без паузы). Каждый суперсет повторяется дважды, отдых между ними — 30 секунд, а между разными суперсетами — минута.

Примеры:

Жим гантелей лёжа — укрепляет грудь.

Отжимания на трицепс — акцент на руки.

Жим гантелей вверх — проработка плеч.

Тяга в наклоне — акцент на спину.

Присед с гантелью на груди — ягодицы и ноги.

Подъём на бицепс — изолированная работа рук.

Часть 2. HIIT-финишер

После силовой нагрузки следует три круга кардио-интервалов, где упражнения выполняются одно за другим:

Высокие колени (1 минута).

Приседания с прыжком и касанием пола (45 секунд).

Прыжки в выпадах (30 секунд).

Короткий отдых между упражнениями — 15 секунд, между кругами — полминуты.

Почему это работает

Совмещение силовой работы с HIIT не только повышает общий тонус, но и ускоряет метаболизм. Учёные отмечают, что подобные форматы сохраняют эффект "afterburn" — организм продолжает активно сжигать калории ещё несколько часов после тренировки.

Кроме того, комбинированный подход снижает скуку и помогает держать дисциплину: тренировка получается динамичной и разнообразной. К тому же, такие комплексы отлично вписываются даже в плотный график — 30-40 минут достаточно, чтобы нагрузить всё тело.

Несколько интересных фактов