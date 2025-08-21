Хотите худеть без диет? Уберите эти продукты с тарелки

Многие думают, что вредят фигуре только сладости. Но, как объяснила врач-диетолог Мария Швабауэр в беседе с aif. ru, лишний вес часто приходит из-за привычных, на первый взгляд безобидных продуктов.

Колбасы, сосиски и снеки

Специалистка особенно выделила колбасы, сосиски, шпикачки, чипсы, сухарики и соленые орешки.

"Никакие сосиски не проходят экспертизу по составу: даже в дорогие изделия добавляют крахмал, хрящи, каррагинан и множество специй, содержащих нитраты и только повышающих аппетит. Калорий много, а белком там и не пахнет — только животные жиры", — пояснила Швабауэр.

Выпечка и кондитерские изделия

Еще одна категория "опасной еды" — торты, пирожные, печенье и вафли, приготовленные на маргарине. В них много трансжиров, которые провоцируют набор веса и негативно влияют на обмен веществ.

Масло, соусы и соки

Диетолог также советует осторожно относиться к жареной пище: пирожкам, чебурекам, картофелю фри. Большое количество масла делает такие блюда особенно калорийными.

Отдельно она отметила соусы и магазинные соки: из-за сахара и добавок они незаметно повышают калорийность рациона.