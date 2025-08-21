Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Колбаски с овощами
Колбаски с овощами
© freepik.com by wirestock is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:42

Хотите худеть без диет? Уберите эти продукты с тарелки

Врач-диетолог Швабауэр рассказала, какие привычные продукты мешают похудению

Многие думают, что вредят фигуре только сладости. Но, как объяснила врач-диетолог Мария Швабауэр в беседе с aif. ru, лишний вес часто приходит из-за привычных, на первый взгляд безобидных продуктов.

Колбасы, сосиски и снеки
Специалистка особенно выделила колбасы, сосиски, шпикачки, чипсы, сухарики и соленые орешки.

"Никакие сосиски не проходят экспертизу по составу: даже в дорогие изделия добавляют крахмал, хрящи, каррагинан и множество специй, содержащих нитраты и только повышающих аппетит. Калорий много, а белком там и не пахнет — только животные жиры", — пояснила Швабауэр.

Выпечка и кондитерские изделия
Еще одна категория "опасной еды" — торты, пирожные, печенье и вафли, приготовленные на маргарине. В них много трансжиров, которые провоцируют набор веса и негативно влияют на обмен веществ.

Масло, соусы и соки
Диетолог также советует осторожно относиться к жареной пище: пирожкам, чебурекам, картофелю фри. Большое количество масла делает такие блюда особенно калорийными.

Отдельно она отметила соусы и магазинные соки: из-за сахара и добавок они незаметно повышают калорийность рациона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи: средиземноморская диета и правильная осанка защищают суставы от артроза сегодня в 0:52

Суставы не должны хрустеть: пять простых правил против боли и воспалений

Медики назвали пять простых правил, которые помогут замедлить износ суставов: от спорта и диеты до осанки и ортопедической поддержки.

Читать полностью » Постоянный стресс может привести к аритмии и остановке сердца — кардиолог Кокин вчера в 23:16

Воспаление сосудов и тромбы: что запускает хроническое перенапряжение

Кардиолог объяснил, как стресс разрушает сердце: от гипертонии и аритмии до тромбов и сердечной недостаточности — чем опасно постоянное напряжение.

Читать полностью » Психиатр Минздрава назвала ранние признаки алкоголизма вчера в 23:01

Алкоголь меняет не только тело: как заметить зависимость по поведению

Регулярные застолья, потеря контроля, агрессия и смена окружения — психиатр назвала тревожные признаки, по которым можно распознать алкоголизм.

Читать полностью » Врач-сомнолог Шах: мгновенное засыпание может быть признаком переутомления вчера в 22:55

Как распознать нездоровый сон и наладить режим без таблеток

Почему мгновенный сон после падения на подушку — не признак крепкого здоровья, а сигнал организма о перегрузках и недосыпе?

Читать полностью » Врач объяснила, чем опасен неправильно подобранный бюстгальтер вчера в 22:51

Ложь, в которую поверили тысячи женщин: вся правда о бюстгальтере и онкологии

Врач развеяла миф: бюстгальтер не вызывает рак груди. Опасность кроется не в белье, а в отсутствии профилактики и регулярных обследований.

Читать полностью » Опасность витаминов: невролог Бинг о вреде цинка, витамина А и D вчера в 22:48

Избыточное употребление витаминов: невролог раскрывает секреты опасных добавок

Невролог доктор Бинг предупреждает: избыток витаминов может серьезно угрожать вашему мозгу и здоровью. Узнайте, какие добавки опасны.

Читать полностью » Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня вчера в 22:16

Инфаркт не возникает внезапно: как предотвратить сердечные заболевания до 40 лет

Профилактика инфаркта должна начинаться до 40 лет. Узнайте, как питание, распорядок дня и регулярная диагностика могут защитить ваше сердце от серьезных заболеваний.

Читать полностью » Психиатр рассказал, как снизить тревожность всего за 15 секунд вчера в 21:44

Как диафрагмальное дыхание спасает от тревоги: 4 простых шага к спокойствию

Простая практика диафрагмального дыхания помогает быстро восстановить спокойствие и снизить уровень тревоги. Упражнение длится всего 15 секунд и эффективно против стресса.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Mitsubishi Motors сохраняет сервис и гарантию для клиентов в России, поставки не возобновлены
Питомцы

Орнитологи: белые аисты способны пролетать до 350 км в день при перелёте
Наука и технологии

Вермонтский университет представил решение задачи о квантовых колебаниях, остававшейся открытой 90 лет
Дом

Эксперты рассказали, как использовать пузырчатую плёнку для утепления и хранения вещей
Еда

Врач-диетолог рассказала, как сделать зеленый чай более полезным
Красота и здоровье

Минздрав: безопасной дозы алкоголя не существует
Еда

Спагетти с красными моллюсками: рецепт шеф-повара Джона за 15 минут
Туризм

Прямые поезда Лондон – Сихем начнут курсировать этой зимой: решение ORR
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru