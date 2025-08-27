Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тушёные кабачки с курицей
Тушёные кабачки с курицей
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:52

Худеем во сне: эндокринолог раскрыла главный секрет правильного ужина – запомните эти продукты

Правило руки в помощь: эндокринолог Мария Калошина объяснила, как контролировать порции на ужин для похудения

Если вы хотите избежать набора лишнего веса, важно соблюдать определенные правила питания, особенно в вечернее время. Эндокринолог из Видновской РБ Мария Калошина подчеркивает, что последний прием пищи должен происходить не позднее двух-трех часов до сна. Такой подход помогает организму лучше перерабатывать пищу и предотвращает накопление жировых отложений.

По словам Марии Калошиной, вечерний прием пищи должен проходить в спокойной обстановке, желательно в кругу семьи. Это способствует не только более осознанному питанию, но и создает приятную атмосферу для отдыха. В отличие от привычки смотреть телевизор или листать соцсети во время еды, такой подход помогает лучше контролировать порции и избегать переедания.

Советы по выбору продуктов и режиму питания

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение нежирным продуктам, которые легко усваиваются организмом и не вызывают чувства тяжести. Среди них — творог, морская рыба и белое мясо птицы. Эти продукты богаты белком и содержат минимум жиров, что способствует поддержанию формы и ускоряет обмен веществ.

Также важно правильно подбирать гарнир. В качестве источника углеводов лучше всего выбрать крупы или макароны из твердых сортов пшеницы. Они медленно перевариваются и помогают дольше сохранять ощущение сытости без лишних калорий.

Правила размера порций

Мария Калошина советует ориентироваться на правило руки при определении размера порции. Так, кулак — это примерно порция углеводов (рис, картофель), ладонь без пальцев — порция белков (курица, рыба), две сложенных ладони — объем овощей (брокколи, морковь). Большой палец обозначает размер жиров (масло, орехи). Такой подход помогает контролировать количество съеденной пищи и избегать переедания.

Еще одним важным аспектом эксперт считает тщательное пережевывание еды. Это способствует ускорению пищеварения и снижает риск переедания за счет более медленного насыщения организма сигналами о насыщении. Кроме того, хорошо пережеванная пища лучше усваивается и уменьшает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что люди, которые ужинают за 2-3 часа до сна, реже страдают от ожирения по сравнению с теми, кто ест поздно вечером или перед сном.
2. Тщательное пережевывание пищи может снизить потребление калорий до 20 %, так как человек чувствует насыщение быстрее.
3. Согласно данным ученых из Гарвардского университета, употребление белка на ужин способствует снижению уровня голода на следующий день и помогает контролировать аппетит.

Соблюдение правил правильного ужина — важный шаг к поддержанию стройной фигуры и хорошего самочувствия. Отдавайте предпочтение нежирным продуктам и старайтесь есть не позднее двух-трех часов до сна. Используйте правило руки для определения порций — это поможет вам контролировать количество съеденной пищи без особых усилий. Не забывайте тщательно пережевывать еду — это ускорит пищеварение и снизит риск переедания.

