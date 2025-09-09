Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Лишние килограммы после спортзала: что скрывает стрелка весов

Вес после тренировки растёт из-за восстановления мышц и накопления воды — специалисты

После силовой тренировки многие замечают: стрелка весов упрямо ползёт вверх, хотя вчерашнее занятие было направлено совсем на другое — на сжигание калорий и укрепление мышц. Такое явление часто сбивает с толку и заставляет усомниться в эффективности тренировок. Но на деле это не признак настоящего набора веса, а временная реакция организма на физическую нагрузку.

Почему вес может прыгать

Колебания массы тела — абсолютно нормальное явление. Наш организм ежедневно реагирует на десятки факторов: питание, уровень жидкости, гормональные изменения, физическую активность. Поэтому взвешивание сразу после тренировки или на следующий день редко показывает объективный результат.

Настоящий набор жира или мышц — процесс долгий. Чтобы действительно "прибавить" 0,5 кг жира, необходимо съесть примерно 3500 лишних калорий. За одну ночь или даже за сутки такое практически невозможно, если только человек не устроил себе внезапный пир во сне.

"Один фунт жира равен примерно 3 500 калориям", — отмечают специалисты Harvard Health.

Именно поэтому внезапный скачок цифр на весах почти всегда связан не с жиром и не с мышцами, а с временными изменениями в организме.

Влияние силовых тренировок

Во время работы с весами в мышечных волокнах образуются микроповреждения. Этот процесс необходим для роста мышц: на месте микроразрывов ткани восстанавливаются и становятся крепче. Но вместе с этим мышцы начинают удерживать больше жидкости, чтобы ускорить заживление.

Американский совет по физическим упражнениям (American Council on Exercise) поясняет, что такое восстановление может сопровождаться отёчностью и задержкой жидкости. В результате вес увеличивается, хотя это всего лишь часть естественного процесса адаптации. Иногда такой эффект сохраняется несколько дней.

Старая фраза о том, что "мышцы весят больше жира", не совсем корректна. Фунт мышц и фунт жира имеют одинаковую массу, но отличаются по объёму. Мышечная ткань компактнее, поэтому фигура может выглядеть стройнее даже при большем весе.

Роль воды и жидкости

Во время тренировки люди обычно пьют больше воды, чем в обычный день. Организм может задерживать часть этой жидкости, и вес на весах увеличивается.

Интересно, что обратная ситуация тоже вызывает колебания: если во время занятий человек пил слишком мало, возникает обезвоживание, и тело начинает удерживать воду "про запас". Добавим сюда естественные гормональные изменения, особенно у женщин, и станет понятно, почему вес может "гулять" даже при строгом соблюдении режима.

U.S. Anti-Doping Agency советует провести простой эксперимент: взвеситься до тренировки и после, до и после приёма жидкости. Так можно заметить, какая часть изменений связана именно с водой.

Питание после тренировок

Нередко скачки веса объясняются не только жидкостью, но и едой. После тяжёлой тренировки появляется желание "вознаградить" себя дополнительной порцией. Иногда она оказывается больше, чем нужно для восстановления.

Американский совет по физическим упражнениям рекомендует придерживаться принципа "тайминга питания". В течение 30-60 минут после занятий желательно перекусить, чтобы восполнить запасы гликогена. Но еда должна быть сбалансированной и не превращаться в праздник живота.

Сюда же добавим продукты с высоким содержанием соли. Избыток натрия задерживает воду в организме и усиливает "прыжки" на весах.

Как правильно следить за весом

Чтобы видеть объективную картину, эксперты советуют взвешиваться не каждый день, а раз в неделю. Делать это лучше утром, натощак и без одежды. Ещё более надёжный способ контроля — измерения объёмов тела и наблюдение за тем, как сидит одежда.

Истинное изменение веса происходит постепенно: за счёт жира, если калорийность рациона выше нормы, или за счёт мышц, если питание и тренировки способствуют росту массы. Всё остальное — временные реакции организма на нагрузки, воду и питание.

