Необычные способы узнать вес кошки: секреты, которые удивляют

Контроль веса вашего питомца — не прихоть, а необходимость. От этого зависит правильная дозировка лекарств, подбор корма и даже профилактика ожирения. Но как взвесить кошку, если она не любит сидеть на месте?

Способ 1: Взвешиваемся вместе

Подготовьте весы — поставьте их на ровную поверхность, убедитесь, что они показывают "0,00 кг" и работают в килограммах, а не в фунтах.

Зафиксируйте свой вес — встаньте на весы и запишите результат с точностью до 100 граммов.

Возьмите кошку на руки — успокойте её, погладьте, а затем встаньте на весы вместе с ней.

Вычтите свой вес — разница между двумя измерениями и будет весом питомца.

Способ 2: Если кошка не даётся в руки

Некоторые питомцы категорически против объятий. В этом случае поможет переноска:

сначала взвесьте пустую переноску.

затем поместите в неё кошку и повторите взвешивание.

разница между двумя замерами — искомый результат.

После процедуры угостите кошку лакомством — так в следующий раз она отнесётся к взвешиванию спокойнее.