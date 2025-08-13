Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Калико-кошка с пятью оттенками
Калико-кошка с пятью оттенками
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:37

Необычные способы узнать вес кошки: секреты, которые удивляют

Как правильно взвесить кошку: рекомендации ветеринаров

Контроль веса вашего питомца — не прихоть, а необходимость. От этого зависит правильная дозировка лекарств, подбор корма и даже профилактика ожирения. Но как взвесить кошку, если она не любит сидеть на месте?

Способ 1: Взвешиваемся вместе

Подготовьте весы — поставьте их на ровную поверхность, убедитесь, что они показывают "0,00 кг" и работают в килограммах, а не в фунтах.

  • Зафиксируйте свой вес — встаньте на весы и запишите результат с точностью до 100 граммов.
  • Возьмите кошку на руки — успокойте её, погладьте, а затем встаньте на весы вместе с ней.
  • Вычтите свой вес — разница между двумя измерениями и будет весом питомца.

Способ 2: Если кошка не даётся в руки

Некоторые питомцы категорически против объятий. В этом случае поможет переноска:

  • сначала взвесьте пустую переноску.
  • затем поместите в неё кошку и повторите взвешивание.
  • разница между двумя замерами — искомый результат.

После процедуры угостите кошку лакомством — так в следующий раз она отнесётся к взвешиванию спокойнее.

