Чистота без генеральной уборки: всего 15 минут в день
Сохранять чистоту дома не так сложно, как кажется. Достаточно ежедневно уделять уборке всего 10-15 минут, выполняя небольшие задачи. Такой подход позволяет избежать изнуряющих генеральных уборок и поддерживать порядок без лишних усилий. Авторы британского издания Good Housekeeping составили список дел, которые стоит выполнять каждую неделю.
Смена постельного белья
Простыни и наволочки быстро накапливают пот, кожное сало, микробы и пылевых клещей. Поэтому их нужно стирать раз в семь дней. Если в доме живут животные, которые спят в кровати, или кто-то из домочадцев страдает аллергией, повышенной потливостью или недавно перенёс инфекцию — менять бельё желательно чаще. Пододеяльники, одеяла и матрас требуют ухода реже.
Уход за кухонной техникой
Холодильник, варочная панель, микроволновка и кофеварка ежедневно подвергаются нагрузке и должны регулярно очищаться. Для удаления отпечатков и жира с поверхностей из нержавейки подойдёт микрофибра или раствор воды с каплей средства для мытья посуды. Не забывайте протирать ручки и кнопки дезинфицирующими салфетками.
Стирка полотенец
Банные полотенца можно использовать несколько раз, но стирать их нужно минимум раз в неделю. Такой режим поддерживает гигиену и продлевает срок службы ткани. Стирать лучше при максимально допустимой температуре, а в отсек для кондиционера добавить немного уксуса для мягкости и дезинфекции.
Дезинфекция выключателей и дверных ручек
Эти поверхности ежедневно контактируют с руками, а значит, на них скапливается огромное количество бактерий. Раз в неделю их стоит протирать влажной тряпкой, а для дезинфекции использовать спиртовые салфетки или ватный диск с антисептиком.
Чистота в ванной
Столешницы, раковины и другие часто используемые зоны в ванной комнате нуждаются в регулярной уборке. Лимонный сок, уксус и сода помогут удалить налёт и уничтожить микробы, не прибегая к агрессивной химии. Не забывайте и о чистке унитаза — достаточно использовать ершик с дезинфицирующим средством.
Итог
Регулярное выполнение этих простых задач помогает поддерживать дом в чистоте и значительно сокращает время на генеральные уборки. Всего несколько действий в неделю — и жильё всегда будет ухоженным и уютным.
