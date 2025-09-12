Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:24

Чистота без генеральной уборки: всего 15 минут в день

Эксперты поделились правилами ухода за кухонной техникой и ванной комнатой

Сохранять чистоту дома не так сложно, как кажется. Достаточно ежедневно уделять уборке всего 10-15 минут, выполняя небольшие задачи. Такой подход позволяет избежать изнуряющих генеральных уборок и поддерживать порядок без лишних усилий. Авторы британского издания Good Housekeeping составили список дел, которые стоит выполнять каждую неделю.

Смена постельного белья

Простыни и наволочки быстро накапливают пот, кожное сало, микробы и пылевых клещей. Поэтому их нужно стирать раз в семь дней. Если в доме живут животные, которые спят в кровати, или кто-то из домочадцев страдает аллергией, повышенной потливостью или недавно перенёс инфекцию — менять бельё желательно чаще. Пододеяльники, одеяла и матрас требуют ухода реже.

Уход за кухонной техникой

Холодильник, варочная панель, микроволновка и кофеварка ежедневно подвергаются нагрузке и должны регулярно очищаться. Для удаления отпечатков и жира с поверхностей из нержавейки подойдёт микрофибра или раствор воды с каплей средства для мытья посуды. Не забывайте протирать ручки и кнопки дезинфицирующими салфетками.

Стирка полотенец

Банные полотенца можно использовать несколько раз, но стирать их нужно минимум раз в неделю. Такой режим поддерживает гигиену и продлевает срок службы ткани. Стирать лучше при максимально допустимой температуре, а в отсек для кондиционера добавить немного уксуса для мягкости и дезинфекции.

Дезинфекция выключателей и дверных ручек

Эти поверхности ежедневно контактируют с руками, а значит, на них скапливается огромное количество бактерий. Раз в неделю их стоит протирать влажной тряпкой, а для дезинфекции использовать спиртовые салфетки или ватный диск с антисептиком.

Чистота в ванной

Столешницы, раковины и другие часто используемые зоны в ванной комнате нуждаются в регулярной уборке. Лимонный сок, уксус и сода помогут удалить налёт и уничтожить микробы, не прибегая к агрессивной химии. Не забывайте и о чистке унитаза — достаточно использовать ершик с дезинфицирующим средством.

Итог

Регулярное выполнение этих простых задач помогает поддерживать дом в чистоте и значительно сокращает время на генеральные уборки. Всего несколько действий в неделю — и жильё всегда будет ухоженным и уютным.

