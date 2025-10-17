Отсыпаетесь по выходным? Именно это мешает вам чувствовать бодрость

Многие считают, что если выспаться в субботу и воскресенье, то можно компенсировать нехватку сна за всю неделю. Однако врачи предупреждают: подобная стратегия чаще вредит, чем помогает. Нарушение естественных биоритмов способно привести к хронической усталости, апатии и сбою внутренних часов организма.

Отсыпание не восстанавливает силы

Врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Агаева объяснила, что длительный сон в выходные дни может казаться логичным способом восстановления, но он не решает проблему.

"Когда человек мало спит в обычные дни, а потом отсыпается в выходные, то у него сбиваются циркадные ритмы", — рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева.

По её словам, такой режим похож на эффект смены часовых поясов. Организм теряет ориентиры во времени, и после длинного сна человек ощущает не бодрость, а вялость и разбитость.

"Наоборот, после него человек может чувствовать усталость", — добавила эксперт.

Тем не менее, как уточняет Агаева, если сон в выходной день немного длиннее обычного, это может улучшить концентрацию и внимание в начале рабочей недели. Главное — не допускать больших перепадов в режиме сна.

Циркадные ритмы: зачем нам биологические часы

Наш организм подчиняется внутреннему расписанию, которое регулирует циклы сна и бодрствования, обмен веществ и выработку гормонов. Эти процессы управляются циркадными ритмами — своеобразными "встроенными часами".

Когда человек спит нерегулярно, ритмы сбиваются: мозг не понимает, когда нужно отдыхать, а когда — быть активным. В результате ухудшается качество сна, снижается продуктивность и даже ослабевает иммунитет. Исследования показывают, что хроническое нарушение режима сна связано с повышенным риском диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему лишний сон не помогает

Продолжительный сон не всегда означает восстановление. После 9-10 часов сна мозг может входить в фазу инерции, при которой человек чувствует себя сонным, даже если провёл в постели половину суток. К тому же, чрезмерный сон нарушает баланс мелатонина и кортизола — гормонов, отвечающих за бодрость и отдых.

Поэтому специалисты советуют поддерживать стабильное время отхода ко сну и пробуждения. Разница между буднями и выходными не должна превышать часа.

Как выработать здоровый режим сна

Ложитесь спать в одно и то же время. Даже в выходные старайтесь не смещать режим более чем на час. Избегайте кофеина и тяжёлой пищи вечером. Кофе, крепкий чай, шоколад и фастфуд возбуждают нервную систему. Откажитесь от гаджетов за час до сна. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина. Создайте комфортные условия. В спальне должно быть темно, прохладно и тихо. Замените скроллинг книгой или музыкой.

"Будет лучше послушать спокойную музыку и почитать книгу", — посоветовала врач-терапевт Анастасия Агаева.

Проводите больше времени на свежем воздухе. Естественный свет помогает синхронизировать внутренние часы.

Плюсы и минусы длинного сна