Три места, где Петербург открывается по-новому: от башни Газпрома до Невского с высоты
Если бы в Петербург приехал мой друг всего на пару дней, я бы показала ему три места, которые лучше всего передают дух города: величие современного Севера, романтику царских времён и камерное очарование старого Невского.
#1 Башня Газпрома (Лахта Центр)
Где находится: Лахтинский проспект, 2
Что это: самая высокая смотровая площадка Европы — 462 метра над землёй.
Лахта Центр — не просто небоскрёб, а символ нового Петербурга. Из панорамных окон на 86-м этаже город виден целиком: заливающиеся светом улицы, крыши Васильевского острова, морской порт и залив. Смотровая оборудована телескопами с интерактивными картами — наведите прицел на купол Исаакия или шпиль Петропавловки, и вы узнаете их историю.
Экскурсия включает подъем на скоростных лифтах и рассказ о строительстве башни — инженерном чуде XXI века. Вечером Лахта Центр особенно красив: небоскрёб превращается в гигантский маяк с подсветкой, отражающейся в воде Финского залива.
Совет: бронируйте билеты заранее — попасть на смотровую без записи почти невозможно.
#2 Царицын и Ольгин павильоны в Петергофе
Где находятся: Колонистский парк, Петергоф
Что это: два павильона на островках Ольгиного пруда, окружённые садами и белыми мраморными скульптурами.
Царицын павильон построили в 1840-х годах в модном "помпейском" стиле — это настоящий античный дом под Петербургом. Внутри — атриум с фонтаном, столовая с мозаикой из Помпей и сводчатые потолки в пастельных тонах.
Неподалёку — Ольгин павильон, построенный для младшей дочери Николая I. Небольшая башня с террасой, откуда открывается вид на пруд, кажется декорацией к романтическому фильму. Когда-то здесь устраивали семейные чаепития и любили наблюдать закаты.
Зимой и осенью павильоны открыты для экскурсий, летом — для прогулок и фотосессий.
Совет: добирайтесь до Петергофа на электропоезде с Балтийского вокзала — поездка занимает около 40 минут, а из парка к павильонам идёт тихая дорожка через аллею старых лип.
#3 Музей Карла Буллы и смотровая площадка на Невском
Где находится: Невский проспект, 54, 4-й этаж
Что это: музей старейшего фотомастера Петербурга и балкон-терраса с видом на центр города.
Если хочется увидеть Невский без фильтров — поднимайтесь сюда. Балкон музея нависает прямо над проспектом, открывая панораму Гостиного двора, Думской башни и площади Островского. Это один из самых доступных обзорных пунктов в центре — билет стоит 100 рублей, а впечатлений больше, чем от дорогих панорамных кафе.
Внутри — фотографии конца XIX — начала XX века: театральная жизнь, первые автомобили, старинные витрины. Карл Булла был личным фотографом императорского двора, и его снимки — как машина времени.
Совет: приходите на закате — город внизу загорается золотом, а с высоты слышны звуки уличных музыкантов.
Короткое сравнение трёх маршрутов
|Место
|Атмосфера
|Время на посещение
|Особенность
|Лахта Центр
|современный Петербург, панорамы и технологии
|1,5-2 часа
|высота 462 м, круговой обзор
|Павильоны в Петергофе
|романтика XIX века
|полдня
|императорская история и архитектура
|Музей Буллы
|камерный Петербург старого Невского
|1 час
|фотоархив и вид с балкона
Советы для выходных в Петербурге
- Берите зонт и шарф. Даже летом ветер с залива непредсказуем.
- Планируйте время. Между центром и Петергофом дорога займёт около часа.
- Бронируйте билеты онлайн. Особенно в Лахту и музеи с ограниченной вместимостью.
- Фотографируйте, но живите моментом. Питерские пейзажи красивее, когда просто смотришь.
FAQ
Сколько нужно времени на всё?
Два дня достаточно, чтобы неспешно посетить все три локации.
Можно ли совместить с другими достопримечательностями?
Да: в Петергофе рядом Верхний сад и фонтаны, а около музея Буллы — Гостиный двор и театр Александринский.
Где лучше поесть рядом?
Возле музея Буллы — кафе "Зингер" с видом на Казанский собор; в Лахте — ресторан "360" прямо на смотровой площадке.
