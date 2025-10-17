Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Петербург
Петербург
Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:36

Три места, где Петербург открывается по-новому: от башни Газпрома до Невского с высоты

Эксперты назвали топ-3 места для выходных в Санкт-Петербурге

Если бы в Петербург приехал мой друг всего на пару дней, я бы показала ему три места, которые лучше всего передают дух города: величие современного Севера, романтику царских времён и камерное очарование старого Невского.

#1 Башня Газпрома (Лахта Центр)

Где находится: Лахтинский проспект, 2
Что это: самая высокая смотровая площадка Европы — 462 метра над землёй.

Лахта Центр — не просто небоскрёб, а символ нового Петербурга. Из панорамных окон на 86-м этаже город виден целиком: заливающиеся светом улицы, крыши Васильевского острова, морской порт и залив. Смотровая оборудована телескопами с интерактивными картами — наведите прицел на купол Исаакия или шпиль Петропавловки, и вы узнаете их историю.

Экскурсия включает подъем на скоростных лифтах и рассказ о строительстве башни — инженерном чуде XXI века. Вечером Лахта Центр особенно красив: небоскрёб превращается в гигантский маяк с подсветкой, отражающейся в воде Финского залива.

Совет: бронируйте билеты заранее — попасть на смотровую без записи почти невозможно.

#2 Царицын и Ольгин павильоны в Петергофе

Где находятся: Колонистский парк, Петергоф
Что это: два павильона на островках Ольгиного пруда, окружённые садами и белыми мраморными скульптурами.

Царицын павильон построили в 1840-х годах в модном "помпейском" стиле — это настоящий античный дом под Петербургом. Внутри — атриум с фонтаном, столовая с мозаикой из Помпей и сводчатые потолки в пастельных тонах.

Неподалёку — Ольгин павильон, построенный для младшей дочери Николая I. Небольшая башня с террасой, откуда открывается вид на пруд, кажется декорацией к романтическому фильму. Когда-то здесь устраивали семейные чаепития и любили наблюдать закаты.

Зимой и осенью павильоны открыты для экскурсий, летом — для прогулок и фотосессий.

Совет: добирайтесь до Петергофа на электропоезде с Балтийского вокзала — поездка занимает около 40 минут, а из парка к павильонам идёт тихая дорожка через аллею старых лип.

#3 Музей Карла Буллы и смотровая площадка на Невском

Где находится: Невский проспект, 54, 4-й этаж
Что это: музей старейшего фотомастера Петербурга и балкон-терраса с видом на центр города.

Если хочется увидеть Невский без фильтров — поднимайтесь сюда. Балкон музея нависает прямо над проспектом, открывая панораму Гостиного двора, Думской башни и площади Островского. Это один из самых доступных обзорных пунктов в центре — билет стоит 100 рублей, а впечатлений больше, чем от дорогих панорамных кафе.

Внутри — фотографии конца XIX — начала XX века: театральная жизнь, первые автомобили, старинные витрины. Карл Булла был личным фотографом императорского двора, и его снимки — как машина времени.

Совет: приходите на закате — город внизу загорается золотом, а с высоты слышны звуки уличных музыкантов.

Короткое сравнение трёх маршрутов

Место Атмосфера Время на посещение Особенность
Лахта Центр современный Петербург, панорамы и технологии 1,5-2 часа высота 462 м, круговой обзор
Павильоны в Петергофе романтика XIX века полдня императорская история и архитектура
Музей Буллы камерный Петербург старого Невского 1 час фотоархив и вид с балкона

Советы для выходных в Петербурге

  1. Берите зонт и шарф. Даже летом ветер с залива непредсказуем.
  2. Планируйте время. Между центром и Петергофом дорога займёт около часа.
  3. Бронируйте билеты онлайн. Особенно в Лахту и музеи с ограниченной вместимостью.
  4. Фотографируйте, но живите моментом. Питерские пейзажи красивее, когда просто смотришь.

FAQ

Сколько нужно времени на всё?
Два дня достаточно, чтобы неспешно посетить все три локации.

Можно ли совместить с другими достопримечательностями?
Да: в Петергофе рядом Верхний сад и фонтаны, а около музея Буллы — Гостиный двор и театр Александринский.

Где лучше поесть рядом?
Возле музея Буллы — кафе "Зингер" с видом на Казанский собор; в Лахте — ресторан "360" прямо на смотровой площадке.

