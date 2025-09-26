Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Обнинск. Граффити рядом с АЭС
Обнинск. Граффити рядом с АЭС
© commons.wikimedia.org by Sergey Sebelev is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:04

Не только Золотое кольцо: 4 направления под Москвой, где история ближе, чем кажется

Маршрут выходного дня из Москвы: Звенигород и Истра

Путешествия по Подмосковью не ограничиваются городами Золотого кольца. Если свернуть с "классики", откроются тихие монастырские слободы, футуристические эксперименты со светом и электричеством, усадьбы с музейными коллекциями и современные научные символы. Этот гид — готовая программа на несколько уикендов: Волоколамское направление (Звенигород и Истра), Калужское (Малоярославец и Обнинск) и Ярославское (Хотьково, Абрамцево, Радонеж, Александров). Маршруты складываются по принципу "два дня — две разные атмосферы": в первый — старина и природа, во второй — музеи, арт-пространства и необычные локации. Формат удобный для тех, кто стартует из Москвы на электричке или машине.

Волоколамское направление: Звенигород и Истра

Звенигород называют "русской Швейцарией" за холмистые виды и любовь к нему писателей и художников. По дороге загляните в дом-музей Михаила Пришвина: билет — 300 ₽, обзорная экскурсия — 500 ₽. Город связан и с Антоном Чеховым: в центре стоит "Липа Чехова" — сегодня это мемориальный пень с площадкой, где на плитах выгравированы цитаты писателя, и это хороший ориентир для прогулки к старому посадскому ядру.
Дальше — кремлёвский холм: от деревянного кремля уцелели земляные валы и Успенский собор XV века. Подъём к ним идёт по лесной тропе, а еще одна точка притяжения — Саввино-Сторожевский монастырь. Здесь отдыхали русские государи, сохранились царские палаты, вход свободный; экскурсию можно заказать на месте.
Для атмосферных фотографий подойдёт "Купчий двор" — уютный дворик с лавками, кафе и летними верандами. В гастропабе "Братец кролик" делают фирменный бургер (550 ₽) и пиццу с крольчатиной (900 ₽). На соседней улице — кофейня "Здесь был Чехов": когда-то тут была аптека, где он покупал лекарства.
Истра логично продолжает маршрут. Главная причина приехать — Ново-Иерусалимский монастырь, созданный патриархом Никоном более 350 лет назад. По его замыслу местный ландшафт отсылает к Святой земле: Истра стала "Иорданом", холмы назвали "Сионом" и "Фавором", а главный собор повторяет очертания Храма Гроба Господня. Вход свободный, на территории — трапезная с комплексным обедом за 350 ₽ (щавелевый суп, рыба в панировке с картофелем, салат, компот).
Дополните программу музеем "Новый Иерусалим": это большой выставочный комплекс, где встречаются артефакты прошлых эпох и современное искусство. Единый билет в выходные и праздники — 800 ₽. На окраине — знаменитые "Башни Тесла", экспериментальный высоковольтный комплекс. Он закрыт для посещения, но впечатляющую конструкцию видно издалека.

Как добраться на уикенд

• Электричкой до Звенигорода или Истры (от 245 ₽; в пути ~1,5 ч).
• Машиной по Волоколамскому направлению (чуть больше часа при свободной дороге).

Калужское направление: Малоярославец и Обнинск

Малоярославец хранит следы Отечественной войны 1812 года. Город украшают памятники героям, а даже мусорные урны выполнены в виде пушек — историческая тема здесь повсюду. Главная интерактивная локация — диорама сражения: оглушительные "выстрелы" и барабанный бой, закадровый рассказ и сувенирная лавка с оловянными солдатиками. Билет — 250 ₽; столько же стоит вход в соседний исторический музей с костюмами и предметами эпохи.
В центре — смотровая площадка на реку Лужу и луга, рядом родники, где набирают воду. Для обеда подойдёт "Гусарская баллада": пицца от 700 ₽, гриль от 500 ₽, салаты от 135 ₽. На десерт — выпечка в монастырской "Трапезной" с атмосферным интерьером.
Обнинск — молод, но с яркой идентичностью. Он основан в 1956 году как наукоград атомной энергетики. В центре — памятники Игорю Курчатову и первопроходцам атомной отрасли, а также монумент в виде рубки подлодки. В городском музее рассказывают о "мирном атоме" и научном становлении города.
Любителям усадеб — парк "Белкино": руины главного дома соседствуют с целыми флигелями, ротондой и храмом. Несколько лет назад территорию благоустроили: пруды, дорожки, прогулочные зоны; вход свободный. И символ Обнинска — 310-метровая метеорологическая мачта (стальной "шпиль" диаметром чуть больше 2 м), её силуэт видно ещё на подъезде к городу. Поесть можно в сети "Клён": котлеты с пюре — 450 ₽, том-ям — 460 ₽, вок с курицей — 420 ₽.

Как добраться на уикенд

• Электричкой до Малоярославца (от 450 ₽; ~2 ч) или до Обнинска (от 414 ₽; ~1,5 ч).
• Автобусами по тому же направлению (от 428-1100 ₽).
• Машиной — 1,5-2 часа в зависимости от трафика.

Ярославское направление: Хотьково, Абрамцево, Радонеж, Александров

Три первые точки удобно совместить за один день. В Хотьково расположен один из старейших монастырей Подмосковья: первые упоминания — начало XIV века, архитектурный облик сложился в эпоху классицизма. Здесь покоятся мощи родителей Сергия Радонежского. Вход свободный. Неподалёку — ландшафтный парк "Покровский" на берегу Пыжи: вечером включают подсветку деревьев — хорошее место для прогулки.
Абрамцево — усадьба-легенда русского искусства. Её владельцы-меценаты принимали у себя Тургенева, Гоголя, Тютчева, Репина, Васнецова, Врубеля, Шаляпина. На территории несколько строений: господский дом, хозяйственные постройки, избы, мастерские. Вход на территорию — 60 ₽; посещение основных объектов — 500 ₽; в дом — только с экскурсией (лучше бронировать заранее), 450 ₽.
Радонеж — небольшое село с подворьем Свято-Троицкой лавры. Холм открывает виды на реку Пажу и источники. Здесь же место, где стоял дуб Сергия Радонежского; несколько лет назад посадили новый саженец. Дорога к нему идёт через поле, берите удобную обувь. По пути можно заглянуть в этнопарк "Кочевник": верблюжья ферма, зоодвор, кукольные представления, исторические реконструкции, стрельба из лука, национальная кухня. Выходной билет — 700 ₽.
Александров (70 км от Хотькова) нередко "зачисляют" в Золотое кольцо, хотя формально он там не состоит. Причина интереса — Александровская слобода, резиденция Ивана Грозного и опричников. Белокаменные храмы и палаты заключены в крепостные стены; музей-заповедник бережно сохраняет "нерв" эпохи, показывают подвалы и рассказывают истории о первом русском царе. Часть экспонатов — копии, оригиналы хранятся в Московском Кремле. Билет — 50-270 ₽ (по зонам), экскурсия — 500 ₽. Лучший ракурс — с набережной реки Серой. Рядом "Трактир" с традиционным меню: калья (310 ₽), блины с красной икрой (300 ₽), в списке curiosum — суп на пиве.
Как финальный штрих — первый в стране музей Марины Цветаевой: поэтесса жила в Александрове несколько месяцев, в коллекции — личные вещи и документы. Билет — 150 ₽.

Как добраться на уикенд

• Электричкой до Хотьково (от 244 ₽; ~1 ч) и далее короткими поездками на такси: Абрамцево ~7 мин (от 120 ₽), Радонеж ~15 мин (от 260 ₽).
• До Александрова — прямые электрички из Москвы (от 420 ₽; ~2 ч).
• Машиной — чуть больше часа по Ярославскому направлению.

Сравнение: три направления за город

Критерий Волоколамское (Звенигород-Истра) Калужское (Малоярославец-Обнинск) Ярославское (Хотьково-Абрамцево-Радонеж-Александров)
Лейтмотив Древние монастыри + "Новая Палестина" Военная история + наукоград Дух Сергия Радонежского + "колыбель" русского искусства
Главные точки Саввино-Сторожевский, Ново-Иерусалим Диорама 1812 года, мачта и музей атома Усадьба Абрамцево, слобода Ивана Грозного
Фото-локации "Купчий двор", стены монастыря Парк "Белкино", мачта-шпиль Подсвеченный парк, набережная Серой
Кому подойдёт Новичкам и семьям Любителям интерактива и техники Эстетам, поклонникам русской словесности

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Выберите направление под интерес: монастыри и старина, история и наука или "золотой век" искусства.
  2. Купите билеты на электричку туда-обратно с запасом по времени; для авто — заложите парковки у монастырей и музеев.
  3. Сформируйте тайминг: 3-4 точки в день — комфортный максимум с паузами на обед и фото.
  4. Проверьте сайты музеев и монастырей: расписание служб, экскурсий, временных экспозиций.
  5. Возьмите наличные на пожертвования и входные билеты, пауэрбанк, непромокаемую куртку, удобную обувь.
  6. На маршруте с детьми — чередуйте "тихие" локации и интерактив (диорама, этнопарк).
  7. Для экономии — комбинируйте бесплатные точки (парки, набережные, смотровые) и платные музеи.

Поездки выходного дня за пределы классического Золотого кольца открывают новые впечатления: в Звенигороде и Истре можно погрузиться в старину и атмосферу русской "Швейцарии", в Малоярославце и Обнинске — почувствовать дыхание истории и науки, а в Хотькове, Абрамцево, Радонеже и Александрове — прикоснуться к духовному и культурному наследию. Такие маршруты дают возможность увидеть разнообразие Подмосковья и соседних областей без долгой дороги.

