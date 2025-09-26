Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пермь
Пермь
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:41

Счастье не за горами и мамонт из прошлого: чем удивляет Пермь за уикенд

Посмотреть Пермь за два дня: набережная Камы, галерея и музей древностей

Пермь умеет удивлять. Когда-то это был тихий промышленный город на Каме, сегодня — миллионник с мощной культурной сценой: фестивали, новые галереи, арт-кластерные дворики, смелые гастрономические проекты. На набережной хочется держать камеру наготове: старинные особняки соседствуют с современными объектами паблик-арта, купола — с лофтовыми вывесками, а панорамы Камы — с уличными инсталляциями. Этот гид — для уикенда: как добраться, где жить, что смотреть и где вкусно поесть.

Как добраться

Из Москвы до Перми — ежедневные прямые рейсы (в пути около 2 часов). Поезд — 23–27 часов, зато с «киношной» сменой пейзажей. Бюджетно доехать можно плацкартом, комфортно — купе. Если едете автомобильным маршрутом по Прикамью, учитывайте ремонтные работы на подъездах к центру и выбирайте отель с парковкой.

Где остановиться

• «Сибирский турист» 2★ (оценка 9,5): базовый комфорт, чисто и по-домашнему.
• City Star 3★ (9,2): оптимум цена/локация, шаговая доступность до набережной.
• Holiday Perm 5★ (9,9): видовые номера, фитнес-зона, ресторан при отеле.
Выбирайте центр: кварталы у набережной и Соборной площади позволяют за два дня обойти все главное пешком.

День 1: вода, панорамы и «Счастье»

Набережная Камы

Трёхкилометровый променад — сердце города. Велодорожки и тренажёры, детские площадки, смотровые, небольшие скверы с арт-объектами, кафе и кофейни формата to-go. С мая по октябрь — речные прогулки от Речного вокзала, по выходным — маркеты и уличные показы. Любителям северной кухни — ресторан «Экспедиция» у вокзала: дичь, уха с муксуном и нельмой, посикунчики.

«Счастье не за горами»

Красные буквы — визитка Перми и отличная точка на память. Весной подход к объекту могут перекрывать из-за разлива, летом и ранней осенью тут оживлённо: очередь на кадр и музыканты с колонками.

Соборная площадь и Пермская художественная галерея

Спасо-Преображенский собор, коллекции деревянной скульптуры, иконотека, живопись русских мастеров. С площади — сильная панорама на Каму и закаты. В соседних кварталах — Rob Roy (стейки, мини-чебуреки с икрой) и кафе Happy (завтраки, веган-опции, детское меню).

Арт-кластер «Старокирпичный переулок»

Двор-лофт за сводчатым тоннелем: пицца из дровяной печи, кофейни-обжарщики, вечерние концерты в частной филармонии «Триумф», маркет локальных дизайнеров. Атмосфера камерная — удобно перед вечерней прогулкой по центру.

Музей пермских древностей

Пермский период, звероящеры, редкие минералы, осколки Оханского метеорита, мамонт. Отлично для похода «взрослые + дети»: интерактивы и живые экскурсии про климаты древности и «родственные связи» видов.

День 2: история, парк и городские сцены

Пермская арт-резиденция

Выставки, лекции, встречи с художниками и фотографами, по субботам — восточная чайная церемония, йога, танцевальные практики. График — со среды по воскресенье, удобно начинать здесь день.

Дом Мешкова и краеведческий музей

Особняк пароходчика на Каме — один из самых красивых в городе. Внутри — «пермский звериный стиль» (литое древнее искусство с образами животных), реконструкции быта и VR-путешествие по Егошихинскому медеплавильному заводу.

Центральный парк им. Горького

Карусели, автодром, пиратский корабль, колесо обозрения, верёвочный городок, VR-зоны, прокат самокатов и велосипедов. Белая ротонда — открытка из XIX века; летом рядом играют бесплатные концерты.

Городская эспланада

Большой общественный ансамбль: Дом правительства, монумент «Героям фронта и тыла», Театр-Театр, музыкальные фонтаны и летние лаундж-пространства. В холодный сезон — главная ёлка и ледовый городок. Рядом — iMall «Эспланада» с фуд-моллом и крафт-маркетом локальных мастеров.

Пермский академический Театр-Театр

На Большой сцене и «Сцене-молоте» — мюзиклы, балеты, драмы 18+, детские спектакли. Если не успеваете на показ, берите часовую экскурсию по закулисью (трюм сцены, гримёрки, цеха) — это редкий backstage-опыт.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Бронь: авиабилеты — за 3–6 недель, театр/музеи — онлайн заранее.
  2. Локация отеля: центр/набережная — меньше транспорта, больше времени на прогулку.
  3. Маршрут: день 1 — вода и центр; день 2 — музеи, парк, эспланада, спектакль.
  4. Одежда: слои, ветровка у воды, кроссовки для долгих переходов.
  5. Еда: планируйте один гастро-ужин (стейки/паназиатская/северная кухня) и один «рыночный» ланч с локальными продуктами.
  6. Сувениры: керамика и принты локальных художников, медные мини-объекты как отсылка к прошлому города.

Пермь сегодня — это не только индустриальный центр, но и яркий культурный город с музеями, арт-пространствами и атмосферными набережными. За пару дней здесь можно совместить прогулки вдоль Камы, знакомство с историей и современным искусством, гастрономические открытия и отдых в парках. Отличный выбор для уикенда с разнообразной программой.

