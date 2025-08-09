7 дней на Бали: как удивительно провести время и не упустить главного

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бали
Бали
© commons.wikimedia.org by San Andreas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Алина Курнявцева Опубликована 09.08.2025 в 13:46

Бали за 7 дней: как выбрать между пляжами и культурным погружением

Писательница и знаток Бали Рэйчел Лавлок, прожившая на острове почти 26 лет, рассказала, чего можно ожидать от недельного путешествия и как его лучше спланировать. Отвечая на вопрос читателя о количестве достопримечательностей, которые реально охватить за семь дней, она честно призналась: для полного погружения одной недели недостаточно. По её мнению, стоит использовать всю 30-дневную визу по прибытии и остаться на месяц. Тем не менее, она предложила два сценария недельного маршрута: расслабленный пляжный отдых или насыщенное культурное путешествие.

Вариант первый: остаться на юге и посвятить неделю морю, солнцу и вечеринкам
Если цель — серфинг, пляжи, вечеринки и коктейли на закате, можно остановиться в одном районе на все 7 дней. Например, в модном Чангу — районе, который славится своей молодёжной атмосферой, фитнес-студиями, веганскими кафе, барами и клубами. Однако Рэйчел заметила, что дорожные пробки там стали настоящим испытанием — некогда сельская деревушка превратилась в шумный туристический центр.

Более спокойной альтернативой, по её словам, может стать Улувату — самая юго-западная точка острова. Там можно посвятить неделю исследованию полуострова Букит, наслаждаясь скальными клубами с панорамными видами, серфингом мирового уровня и пляжами с белоснежным песком, среди которых особенно выделяются Dreamland, Green Bowl, Бингин, Баланган, Паданг-Паданг, Сулубан и Ньянг Ньянг. По её оценке, они заметно красивее, чем переполненные берега Чангу.

Вариант второй: путешествие по острову и культурное погружение
Тем, кого тревожит рост хаотичной застройки и коммерциализация острова, Рэйчел предложила уехать подальше от южных туристических зон. Она посоветовала взять автомобиль с водителем или попробовать самостоятельное вождение, чтобы познакомиться с настоящим Бали.

Начните с Убуда (2 ночи)
Пара дней в Убуде, признанном культурным центром острова, даст представление о его духовной и художественной жизни. Здесь можно посетить музеи, галереи, дворец, рынок и Лес обезьян с древними храмами. В окрестных деревнях туристам откроется мастерство местных художников, резчиков по дереву, ювелиров и масочников. Жильё варьируется от семейных гестхаусов среди рисовых полей до роскошных вилл на склонах ущелий.

Погрузитесь в сельскую жизнь в долине Сидемен (2 ночи)
В районе Карангасем расположена долина Сидемен — ещё не освоенная массовым туризмом. На фоне самого высокого вулкана острова — Гунунг Агунг (высотой около 3031 метра) — раскинулись бескрайние рисовые террасы. Здесь можно наблюдать сельскохозяйственные работы и сбор ярко-оранжевых бархатцев, используемых в религиозных ритуалах. Место также подходит для восхождения на вулкан или рафтинга по реке Телага Ваджа.

Отдохните на пляже Пасир Путих
В 26 км от Сидемена находится пляж Пасир Путих, что в переводе означает "белый песок", хотя на деле он скорее серебристый. Пляж скрыт за кокосовой рощей и скалами. Здесь можно расслабиться с порцией наси горенга или свежей рыбы в варунге — местной забегаловке под травяной крышей.

Дайвинг в Кандидасе (2 ночи)
Расположенная всего в 20 минутах езды от пляжа деревня Кандидаса сохраняет старомодный шарм и тишину. Это удобная база для подводных приключений. В местных заведениях обязательно стоит поужинать, например, в ресторане Vincent's. Здесь можно арендовать традиционную рыбацкую лодку джукунг с капитаном и снаряжением для снорклинга. Ещё одна интересная остановка — деревня Тенганан в 5 км от Кандидасы, где до сих пор соблюдаются древние обычаи и ритуалы.

Загляните в Кинтамани
По возможности стоит съездить в район Кинтамани. Несмотря на большое количество туристов и фотографов на террасах Тегаллаланг, виды на действующий вулкан Гунунг Батур и озеро в кратере производят сильное впечатление.

Завершите в Семиньяке или Сануре (1 ночь)
Завершить отпуск Рэйчел рекомендовала в Семиньяке или Сануре — оба места расположены всего в 30 минутах езды от аэропорта и подойдут для заключительного отдыха у моря.

