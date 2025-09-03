Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Own work by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:53

Прополка не должна отнимать жизнь: сколько времени реально нужно тратить на сорняки

Эксперт Virginia Cooperative Extension: для огорода достаточно одного часа прополки в неделю

Каждый огородник хотя бы раз задумывался: а не слишком ли много времени уходит на борьбу с сорняками? Кажется, что прополка никогда не заканчивается: только убрал одни — через пару дней появляются новые. Но эксперты уверяют: идеальной чистоты грядкам не требуется, главное — соблюдать разумный баланс.

Сколько времени уделять прополке

Сорняки растут быстро, и это вызывает желание вырывать их чуть ли не каждый день. Однако чрезмерное усердие в этом деле не обязательно принесет пользу. Государственный координатор программы мастеров-садовников Virginia Cooperative Extension Грейс Стерн объясняет, что в большинстве случаев достаточно всего одного часа в неделю, чтобы поддерживать огород в порядке.

"Это зависит от обстоятельств", — сказала государственный координатор программы мастеров-садовников Virginia Cooperative Extension Грейс Стерн.

По её словам, иногда времени требуется больше, иногда меньше, но в среднем этого хватает для участка среднего размера или нескольких приподнятых грядок.

Какие культуры устойчивы к сорнякам

Некоторые растения способны сами конкурировать с нежелательной растительностью. Так, зелёная фасоль благодаря густой листве и быстрому росту быстро затеняет сорняки и не даёт им развиваться. Аналогично ведут себя помидоры, перцы, кабачки, подсолнухи и другие культуры с широким листовым пологом.

А вот морковь, салат, лук или пряные травы нуждаются в более частой прополке: они медленно развиваются и не любят конкуренции. Эти культуры особенно чувствительны к соседству с сорняками, поэтому им нужно уделять больше внимания.

Сорняки, с которыми нельзя медлить

Среди нежелательных растений есть настоящие "агрессоры". Их нельзя оставлять даже на пару дней, потому что они быстро захватывают территорию. К таким видам относятся вьюнок и крабграсс — они распространяются с помощью корневых побегов и могут покрыть большие площади. Опасны и одуванчики: их стержневые корни трудно удалить, а семена разносятся ветром по всему участку.

Стерн рекомендует избавляться от таких сорняков сразу, как только они появляются, иначе потом борьба с ними потребует гораздо больше сил.

Правильная техника прополки

Ручное удаление сорняков кажется простым, но и здесь есть свои хитрости. Основная цель — вытащить растение вместе с корнем, не повредив при этом культурные посадки и не нарушив структуру почвы.

  • Прополку лучше всего проводить после дождя или полива: влажная земля позволяет легко вытянуть корни.
  • Чем меньше вы тревожите почву, тем лучше: так вы не поднимаете на поверхность семена сорняков.
  • Для плотной почвы используйте узкую лопатку или инструмент для прополки, а для больших площадей мелких сорняков — мотыгу.
  • Вытряхивайте землю из корней обратно на грядку: вашим овощам она пригодится, а убирать сорняки без земли проще.

Главное — не идеал, а баланс

Идеально чистый огород — миф. Несколько сорняков не повредят урожаю, если держать их под контролем. Гораздо важнее регулярно уделять время уходу, пусть даже короткими подходами.

Как отмечает Стерн, прополка — это не гонка за совершенством, а поиск золотой середины. Достаточно следить за участком каждую неделю и не давать сорнякам выходить из-под контроля — тогда ваши грядки будут радовать урожаем.

