Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сорняки
Сорняки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:35

Секрет лёгкой прополки: что нужно сделать перед тем, как тянуть за стебель

Эксперты Southern Living и NWF объяснили, как эффективно бороться с сорняками

Вернувшись домой после короткого летнего отпуска, многие садоводы сталкиваются с неожиданной картиной — грядки, ранее ухоженные, оказываются буквально захвачены сорняками. Даже декоративные кустарники, такие как молодые гортензии, кажутся "пленниками" агрессивной зелени.

Как отмечают специалисты, подобная ситуация вовсе не случайна. Летний сезон — идеальное время для распространения сорняков. По словам Линды Фатер из коллекции растений Southern Living, солнечные дни, влажная почва после дождей и удобрения создают благоприятные условия для их стремительного роста. Она шутит, что сорняки "точно знают", когда хозяев нет дома.

Когда лучше выдергивать сорняки

Эксперты сходятся во мнении: оптимальный момент для прополки наступает сразу после небольшого дождя, когда земля остается влажной и мягкой. Именно тогда корни растений легче извлекаются целиком. По словам Фатер, утренние часы усиливают эффект — прохлада делает работу более комфортной, а почва в это время суток дольше сохраняет влагу.

Однако ждать идеальных условий не всегда разумно. Руководитель направления по сертификации естественных садовых пространств в Национальной федерации дикой природы Мэри Филлипс предупреждает: промедление позволяет сорнякам укорениться и дать семена. Она советует регулярно осматривать участок и удалять растения до того, как они укрепятся.

Как облегчить процесс

Выдергивание сорняков на сухой, спекшейся почве не приносит результата — стебель обламывается, а корни остаются в земле. Чтобы избежать этого, Фатер рекомендует искусственно увлажнять грунт: достаточно включить шланг для замачивания на пару часов перед началом работы.

Для борьбы с особенно устойчивыми видами пригодятся специальные инструменты: садовая мотыга, вилка для прополки, нож или культиватор. Именно они позволяют извлечь корневую систему целиком и предотвратить повторное прорастание.

Как часто проводить прополку

По словам Фатер, лучший способ держать ситуацию под контролем — сделать прополку регулярной привычкой. Достаточно уделять этому занятию 15 минут в день или несколько раз в неделю. Такой подход помогает справляться с сорняками, пока они молоды, и предотвращает появление крупных разросшихся растений.

Частота зависит от сезона: в прохладное время года достаточно одного раза, чтобы избавиться от старых сорняков, а в летние месяцы потребуется прополка каждую неделю.

Филлипс также советует правильно использовать технику: вырывать растения нужно у самого основания, стараясь захватить весь корень. Если почва слишком плотная, лучше сначала разрыхлить её инструментом.

Как предотвратить появление сорняков

Профилактика значительно упрощает уход. Фатер рекомендует мульчировать почву слоем толщиной 5-7 см. Такая защита перекрывает свет и мешает сорнякам прорастать. Эффективно работает и плотная посадка культурных растений: их листья затеняют землю, оставляя меньше шансов для нежелательной растительности.

Для заполнения пустот на солнечных участках подойдут низкорослые декоративные растения вроде Loropetalum "Purple Pixie', а для тенистых зон — осока сорта EverColor "Everillo'.

При этом специалисты советуют пользоваться приложениями для идентификации растений, такими как PlantNet или iNaturalist, чтобы отличать инвазивные виды от полезных местных, которые могут даже принести пользу саду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как спасти сад после урагана: 3 ошибки, которые могут убить ваши растения сегодня в 3:06

Сломанные ветви – не приговор: как правильно восстановить сад после урагана – руководство для новичков

После урагана важно не навредить саду! Узнайте о главных ошибках при восстановлении пострадавших деревьев и кустарников, чтобы помочь им вернуться к жизни.

Читать полностью » Агрономы: посев фацелии до 15 сентября подавляет до 90% зимних сорняков сегодня в 2:09

Природный щит от сорняков: чем засеять землю о 15 сентября, чтобы весной не работать вдвойне

Узнайте, как фацелия поможет вам освободиться от сорняков зимой, улучшит здоровье почвы и сделает весенние посадки более продуктивными — секреты просты и доступны.

Читать полностью » Что делать, если сломался стебель томата: фиксация, уход, восстановление сегодня в 2:06

Стебель томата преподнес сюрприз: узнайте, как это исправить и сохранить плоды

Сломался стебель томата? Не спешите выбрасывать растение! Узнайте, как правильно соединить, зафиксировать и ухаживать за поврежденнием, чтобы спасти урожай. Секреты восстановления томатов.

Читать полностью » Гортензии заиграют новыми красками: кофейная гуща как натуральный краситель – попробуйте сейчас сегодня в 1:06

Гортензии преобразятся: кофейный секрет для ярких цветов откроет новые краски вашего сада

Кофейная гуща – натуральный способ изменить цвет гортензий! Узнайте, как подкислить почву, чтобы розовые цветы стали голубыми. Экологичный метод!

Читать полностью » Учёные подтвердили заживляющие свойства алоэ вера для кожи и волос сегодня в 1:05

Что объединяет самураев и Клеопатру: растение, без которого не обходились веками

Алоэ вера - это не просто растение, а источник натурального лекарства и красоты. Узнайте, как его правильно использовать и вырастить у себя дома.

Читать полностью » Зона отдыха у огня в Адыгее: материалы и конструкции для мягкого климата сегодня в 0:48

Как построить идеальный уголок для костра в Адыгее: 5 секретов безопасности

Летние вечера в Адыгее требуют уюта: мы расскажем, как создать идеальное местечко для отдыха с костром и выносить комфорт на улицу! Безопасность и стиль.

Читать полностью » Дешево и сердито: молочная подкормка для томатов – никакой химии сегодня в 0:06

3 секрета молочной подкормки: как правильно использовать молоко для томатов, чтобы сорвать большой куш

Молочная подкормка – дешевый и эффективный способ для защиты томатов от болезней. Простой рецепт с молоком и водой для здорового роста и обильного урожая.

Читать полностью » Заморозка овощей на зиму: рекомендации по перцу, фасоли, томатам и капусте вчера в 23:21

Зима без овощей — это прошлый век: несколько приёмов, и свежесть остаётся до весны

Августовский урожай можно сохранить до зимы: рассказываем, какие овощи лучше замораживать и как правильно подготовить их к хранению в морозилке.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Сентябрьский отдых во Вьетнаме: подходящие регионы и курорты
Красота и здоровье

Имбирь, облепиха, прополис: научно доказанные свойства чаёв для защиты от вирусов
Туризм

Подводная фотография: как снимать во время отдыха
Авто и мото

Tesla представит новый Model Y Performance с разгоном до 100 км/ч за 2,9 секунды
Спорт и фитнес

Отжимания: 20-минутная тренировка для начинающих и продвинутых от фитнес-инструкторов
Садоводство

Восстановление роз после непогоды: подкормка и обрезка для обильного цветения
Еда

Как приготовить морковный рулет с маскарпоне: пошаговый рецепт
Наука и технологии

Альтернатива биопсии: новый анализ спинномозговой жидкости определит рак за часы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru