Амброзия полыннолистная
Амброзия полыннолистная
© commons.wikimedia.org by AnRo0002 is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:48

Мульчирование или гербициды: что действительно спасает от сорняков, а что — не стоит

Многолетние сорняки нужно обрабатывать гербицидами в фазе активного роста

Борьба с сорняками остаётся одной из главных задач при уходе за садом и газоном. Садоводы используют разные методы — от мульчирования и прополки до применения гербицидов. Однако эффективность химических средств напрямую зависит от того, когда именно их применяют. Специалисты напоминают: правильно выбранное время не только помогает избавиться от сорняков, но и снижает риск для опылителей.

Какие бывают гербициды

Все гербициды условно делят на две группы. Довсходовые применяют до того, как семена сорняков прорастут, — они препятствуют образованию корней и особенно полезны для профилактики быстро распространяющихся растений. Послевсходовые используют, когда сорняки уже проросли.

Среди них выделяют:

  • контактные - действуют только на ту часть растения, на которую попали. Наиболее эффективны против молодых сорняков без развитой корневой системы;
  • системные - распространяются по всему растению и подходят для борьбы как с однолетними, так и с многолетними сорняками. Лучше всего работают, если растения находятся в фазе активного роста.

При этом большинство гербицидов неселективны: они могут уничтожить и культурные растения, поэтому использовать их нужно осторожно, избегая обработки в ветреную погоду.

Когда обрабатывать сорняки

Эксперты отмечают, что время обработки зависит от типа сорняка и его жизненного цикла.

  • Зимние однолетние (например, подмаренник, звездчатка) прорастают осенью, активно развиваются до морозов и весной вновь быстро идут в рост. Поэтому оптимальное время для обработки — осень или начало весны.
  • Летние однолетние (крабовая трава, вьюнок, ягнятник) появляются весной и за один сезон успевают дать семена. Лучше всего применять гербициды против молодых растений в начале их роста.
  • Многолетние сорняки (одуванчик, подорожник, осока) живут несколько лет, переносят зиму и возобновляют рост весной. Обрабатывать их нужно в фазе активного роста, пока растения не ушли в период летнего затишья.

Специалисты подчёркивают: главное правило — не допускать образования семян, поскольку одно растение может дать сотни, а то и тысячи новых всходов.

Как защитить опылителей

Многие садоводы знают, что инсектициды опасны для пчёл и бабочек, но мало кто задумывается, что гербициды тоже наносят вред. Экологи советуют соблюдать несколько правил:

  • Сокращать использование химии. Обрабатывать точечно, а не весь участок сразу, и избегать средств "2 в 1", совмещающих удобрения и гербициды.
  • Выбирать время. Опрыскивание лучше проводить вечером или ночью, когда насекомые менее активны.
  • Использовать альтернативы. Механическая прополка, использование мотыги или специальных рыхлителей, очистка трещин на дорожках, применение пламени для удаления укоренившихся растений помогают снизить потребность в химикатах.

Дополнительно специалисты советуют укреплять здоровье газонов и грядок: мульчировать почву, высаживать растения плотнее и поддерживать газон на более высокой стрижке. Такой уход сам по себе снижает вероятность появления сорняков.

