Вместо химии – сорняки: готовим экологически чистый настой для подкормки растений – рецепт от бабушки

Превратить сорняки в ценное удобрение — просто и эффективно. Следуя проверенным рекомендациям, можно получить экологически чистое и полезное средство для подкормки растений, которое поможет вырастить богатый урожай.

Наполните емкость выполотыми сорняками примерно на две трети объема, что позволит правильно организовать процесс брожения. Лучше всего использовать сочные растения без семян, такие как крапива, одуванчик, сныть, мокрица, и пырей без корневищ, так как злаковые культуры содержат меньше питательных веществ, что важно для получения качественного удобрения.

Заливка водой: подготовка к брожению

Залейте сорняки чистой водой доверху, но оставьте немного места для брожения и пены, что является необходимым условием для успешного приготовления настоя. Хорошо перемешайте содержимое палкой или лопатой, чтобы обеспечить равномерное распределение веществ и активировать процесс брожения.

Для ускорения брожения и обогащения состава настоя можно добавить горсть древесной золы, лопату компоста или старое варенье. Эти добавки работают как катализаторы, ускоряя разложение растительной массы и насыщение настоя полезными веществами.

Интересные факты:

В традиционном земледелии сорняки часто используются в качестве мульчи, улучшая структуру почвы.

Сорняковый настой является отличным источником калия, необходимого для цветения и плодоношения.

Внесение компоста в почву улучшает ее структуру и повышает плодородие.

Биоудобрения, в том числе сорняковый настой, помогают снизить использование химических веществ в огороде.

Анаэробное брожение: секрет эффективности

Плотно закройте емкость крышкой или обтяните пленкой, сделав в ней несколько отверстий для выхода газов, что обеспечит правильный процесс брожения. Без доступа кислорода начнется анаэробное брожение, которое, хоть и сопровождается неприятным запахом, является эффективным способом получения ценных веществ.

Поставьте бочку в солнечное место, так как тепло ускорит процесс брожения, что поможет быстрее получить готовое удобрение, ускоряет процесс приготовления.

Через 7-14 дней (в зависимости от температуры) брожение замедлится, пена осядет, а настой потемнеет, что является сигналом, что "чай” почти готов к использованию.

Процеживание: очистка настоя

Перед использованием настой необходимо тщательно процедить через мелкое сито или марлю, чтобы удалить крупные частицы и получить чистый раствор, готовый к применению. Оставшуюся травяную массу отправьте в компост, она еще послужит в качестве полезного удобрения.

Концентрированный настой разводят чистой водой в пропорции примерно 1:10 (1 литр настоя на ведро воды), что является оптимальным соотношением для подкормки растений. Для внекорневой подкормки (опрыскивания) концентрацию делают слабее — 1:15 или 1:20, что позволяет избежать ожогов листьев.

Полив и опрыскивание: правила применения

Поливайте растения под корень по влажной почве, избегая попадания на листья в солнечную погоду, чтобы не вызвать ожогов. Такой "чай” особенно любят томаты, огурцы, капуста и все тыквенные, что делает его универсальным удобрением.

Используйте волшебный настой раз в 10-14 дней до конца сезона, что обеспечит растениям достаточное количество питательных веществ для роста и плодоношения. Это обеспечит им последний мощный импульс для созревания урожая и подготовки к зиме.

Правильное применение сорнякового настоя позволит получить впечатляющие результаты, обеспечив растения необходимыми элементами питания и улучшив качество урожая. Растения отблагодарят садовода качественными плодами, что является главной целью.