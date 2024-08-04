Ани Лорак тайно вышла замуж за испанского инструктора по йоге

В феврале 2023 года Ани Лорак сообщила, что нашла нового избранника — инструктора по йоге испанского происхождения Исаака Виджраку, с которым она познакомилась на Ибице и с тех пор не расставалась.
Недавно певица намекнула, что Исаак теперь не просто ее возлюбленный, а муж, назвав его так на фестивале в Баку. Ранее Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым у нее есть дочь София. Их брак распался в 2018 году после появления слухов о неверности Мурата.
Лорак встретила Исаака в трудный период после развода, и он помог ей вернуть веру в себя и начать новую жизнь.
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