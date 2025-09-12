Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:17

Свадебный дрифт и лобовые удары: почему веселье на Кавказе закончилось патрулями

На Кавказе свадебные автопоказы превратились в риск для дорог, власти усилили контроль — Mash

Почему праздничные кортежи на Кавказе оказались под особым вниманием инспекторов? Всё дело в старинной традиции, которая из ритуала мужества превратилась в настоящий дорожный риск.

От похищений невест к автотрюкам

Когда-то давно женихи демонстрировали смелость, вступая в схватки за невесту. С течением времени это переросло в автопоказы: водители на свадьбах устраивали гонки, дрифт и даже лобовые столкновения ради зрелища.

"Суть странной традиции уходит в далекое прошлое, когда невест постоянно похищали. Тогда мужчины демонстрировали схватками свою отвагу. Со временем это переросло в автошоу на дорогах — люди буквально разбивают тачки, врезаясь на них лоб в лоб. Из-за этого на дорогах появляются опасные ситуации", — сообщает Telegram-канал Mash.

Контроль со стороны полиции

Чтобы предотвратить аварии, власти усиливают надзор. Теперь каждый свадебный кортеж на Кавказе будет сопровождаться патрульными машинами. Нарушения станут фиксироваться не только инспекторами, но и дорожными камерами.

Что это значит для гостей

  • больше контроля — меньше свободы на дорогах;

  • риск штрафов за любые опасные манёвры;

  • безопасность участников и случайных автомобилистов выше, чем раньше.

Таким образом, яркие, но опасные традиции постепенно уступают место более безопасным форматам праздника.

Читайте также

В Ингушетии капитально отремонтировали десятки школ и детских садов 27.08.2025 в 23:48

Образование в новом формате: как преобразились школы Ингушетии к учебному году

В Ингушетии завершилась масштабная программа капитального ремонта образовательных учреждений, реализованная в рамках национальных проектов "Молодежь и дети" и "Семья". Работы проведены в десятках школ и детских садов республики, включая учреждения в Назрани, Карабулаке и сельских поселениях.

Читать полностью » ФСБ предотвратила попытку теракта в аэропорту Владикавказа 27.08.2025 в 19:08

Заговор в телеграме: как задержали готовившего поджог самолета во Владикавказе

Сотрудники УФСБ России по Северной Осетии пресекли подготовку теракта в аэропорту Владикавказа. В результате оперативных мероприятий был задержан 25-летний местный житель, планировавший поджечь самолет. По данным ведомства, задержанный длительное время состоял в проукраинских радикальных телеграм-каналах.

Читать полностью » Уголовное дело возбуждено после отравления 28 человек на базе отдыха в Дагестане 25.08.2025 в 22:49

Массовое отравление на дагестанской турбазе: пострадали в основном дети

В Дагестане на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе зафиксировано массовое отравление: 28 человек, включая 25 детей, обратились за медицинской помощью с симптомами пищевой токсикоинфекции. По данным МЧС республики, 19 пострадавших были госпитализированы в Дербентскую центральную больницу, среди них 17 несовершеннолетних.

Читать полностью » Ставропольцев предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения 24.08.2025 в 21:19

Солнечная угроза: почему жителям Ставрополья нужно срочно защищаться от ультрафиолета

Метеорологи предупреждают жителей Ставропольского края о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ближайшие дни. Согласно прогнозам, 24 и 25 августа 2025 года УФ-индекс достигнет высоких значений — от 6 до 8 единиц по международной шкале измерения. Пик солнечной активности ожидается с 9 утра до 14 часов.

Читать полностью » Более 60 выпускников в Дагестане получили премии по 100 тысяч рублей за высокие баллы на ЕГЭ 24.08.2025 в 14:27

Сто тысяч за успех: как дагестанских школьников поощряют за выдающиеся результаты ЕГЭ

В Дагестане более 60 выпускников школ стали обладателями денежных премий в размере 100 тысяч рублей за выдающиеся результаты на едином государственном экзамене. Программа поощрения одаренных детей действует в республике с 2021 года по инициативе главы региона Сергея Меликова.

Читать полностью » Суд в Махачкале арестовал шестерых фигурантов дела о похищении человека 23.08.2025 в 23:18

В Дагестане раскрыта деятельность организованной группы похитителей

Советский районный суд Махачкалы принял решение об избрании строгой меры пресечения для шестерых жителей Республики Дагестан, подозреваемых в организации похищения человека с целью получения крупного денежного выкупа. Все фигуранты будут содержаться под стражей до середины октября текущего года.

Читать полностью » В Кисловодске стартовало беспрецедентное благоустройство дворов 23.08.2025 в 11:49

На продаже рынка заработали: муниципалитет Кисловодска направил средства на дворы

В Кисловодске дан старт масштабной программе по комплексному благоустройству прилегающих территорий к многоквартирным жилым домам. Как сообщили в городской администрации, проект не имеет аналогов по своему размаху за всю историю курортного города. Финансирование работ стало возможным благодаря средствам от продажи рынка.

Читать полностью » Патрушев заявил о большом аграрном потенциале Северо-Кавказского федерального округа 22.08.2025 в 23:34

Новые точки роста АПК: как Северный Кавказ становится драйвером аграрного производства России

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Ставропольский край заявил о значительном потенциале Северо-Кавказского федерального округа для системного наращивания показателей в агропромышленном комплексе. Задачи — увеличить объемы производства продукции АПК на 25% к 2030 году.

Читать полностью »

