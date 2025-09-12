Свадебный дрифт и лобовые удары: почему веселье на Кавказе закончилось патрулями
Почему праздничные кортежи на Кавказе оказались под особым вниманием инспекторов? Всё дело в старинной традиции, которая из ритуала мужества превратилась в настоящий дорожный риск.
От похищений невест к автотрюкам
Когда-то давно женихи демонстрировали смелость, вступая в схватки за невесту. С течением времени это переросло в автопоказы: водители на свадьбах устраивали гонки, дрифт и даже лобовые столкновения ради зрелища.
"Суть странной традиции уходит в далекое прошлое, когда невест постоянно похищали. Тогда мужчины демонстрировали схватками свою отвагу. Со временем это переросло в автошоу на дорогах — люди буквально разбивают тачки, врезаясь на них лоб в лоб. Из-за этого на дорогах появляются опасные ситуации", — сообщает Telegram-канал Mash.
Контроль со стороны полиции
Чтобы предотвратить аварии, власти усиливают надзор. Теперь каждый свадебный кортеж на Кавказе будет сопровождаться патрульными машинами. Нарушения станут фиксироваться не только инспекторами, но и дорожными камерами.
Что это значит для гостей
-
больше контроля — меньше свободы на дорогах;
-
риск штрафов за любые опасные манёвры;
-
безопасность участников и случайных автомобилистов выше, чем раньше.
Таким образом, яркие, но опасные традиции постепенно уступают место более безопасным форматам праздника.
