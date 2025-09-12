Свадебный дрифт и лобовые удары: почему веселье на Кавказе закончилось патрулями

Почему праздничные кортежи на Кавказе оказались под особым вниманием инспекторов? Всё дело в старинной традиции, которая из ритуала мужества превратилась в настоящий дорожный риск.

От похищений невест к автотрюкам

Когда-то давно женихи демонстрировали смелость, вступая в схватки за невесту. С течением времени это переросло в автопоказы: водители на свадьбах устраивали гонки, дрифт и даже лобовые столкновения ради зрелища.

"Суть странной традиции уходит в далекое прошлое, когда невест постоянно похищали. Тогда мужчины демонстрировали схватками свою отвагу. Со временем это переросло в автошоу на дорогах — люди буквально разбивают тачки, врезаясь на них лоб в лоб. Из-за этого на дорогах появляются опасные ситуации", — сообщает Telegram-канал Mash.

Контроль со стороны полиции

Чтобы предотвратить аварии, власти усиливают надзор. Теперь каждый свадебный кортеж на Кавказе будет сопровождаться патрульными машинами. Нарушения станут фиксироваться не только инспекторами, но и дорожными камерами.

Что это значит для гостей

больше контроля — меньше свободы на дорогах;

риск штрафов за любые опасные манёвры;

безопасность участников и случайных автомобилистов выше, чем раньше.

Таким образом, яркие, но опасные традиции постепенно уступают место более безопасным форматам праздника.