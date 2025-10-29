Меган Маркл представила продукт, который пахнет как её свадьба: поклонники не знают, радоваться или смущаться

Меган Маркл выпустила свечу, которая, по словам бренда, пахнет так же, как её собственная свадьба с принцем Гарри. Этот аромат стал частью новой коллекции As Ever — проекта, принадлежащего герцогине Сассекской.

Свадебный аромат в банке

Свеча получила название Signature Candle № 519, и цифры здесь выбраны не случайно — 19 мая 2018 года состоялась церемония бракосочетания Меган и Гарри. Создатели аромата описывают его как сочетание марокканской мяты, белого чая и древесного кардамона. Этот букет, по их словам, символизирует "свежий день в английской деревне, прогулку по саду и атмосферу радости".

Каждая свеча стоит 64 доллара (чуть больше 5 тысяч рублей). По задумке Меган, аромат должен передавать дух одного из самых счастливых дней её жизни и создавать ощущение внутреннего равновесия.

Коллекция ароматов As Ever

Бренд As Ever, запущенный герцогиней, делает ставку на символичные запахи, вдохновлённые личными моментами и эмоциями. Вместе с Signature Candle № 519 в продажу поступила ещё одна свеча — No. 084, названная в честь дня рождения Меган.

Эта версия отличается более тёплым звучанием — с оттенками сладкой древесины, полевых цветов Калифорнии и лёгкими цветочными акцентами. В описании подчёркивается, что аромат создаёт "возвышенное ощущение уюта, подобное объятию". Обе свечи оформлены в минималистичном дизайне с плотным матовым стеклом и фирменной этикеткой бренда.

Сравнение ароматов

Свеча Основные ноты Ассоциации Цена Signature Candle №519 Мята, белый чай, кардамон Свадебный день, английский сад 64$ No. 084 Сладкая древесина, полевые цветы, цветочные ноты День рождения, тепло и уют 64$

Как выбрать ароматную свечу

Определите цель. Хотите ли вы расслабиться, создать романтическое настроение или добавить энергии. Обратите внимание на ноты. Цитрусовые и травяные освежают, древесные и пряные — согревают. Проверяйте состав. Лучше выбирать свечи из соевого или кокосового воска с натуральными эфирными маслами. Думайте о дизайне. Стильная упаковка делает свечу не только источником аромата, но и элементом декора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупка свечей с синтетическими ароматами.

→ Последствие: резкий запах и головная боль.

→ Альтернатива: ароматы на основе натуральных масел, как у As Ever.

• Ошибка: зажигать свечу на сквозняке.

→ Последствие: неравномерное горение и копоть.

→ Альтернатива: размещайте свечу на ровной поверхности вдали от потока воздуха.

• Ошибка: долго держать пламя.

→ Последствие: перегрев стекла и искажение аромата.

→ Альтернатива: оптимальное время горения — 2-3 часа.

FAQ

Сколько стоит свеча от Меган Маркл?

Обе версии стоят по 64 доллара — около 5 тысяч рублей.

Чем свечи Меган отличаются от обычных?

Они создаются из натуральных материалов, а вдохновением служат личные истории герцогини.

Можно ли использовать их в ароматерапии?

Да, натуральные масла и мягкие ноты подходят для релаксации и медитации.

Мифы и правда

• Миф: все ароматические свечи одинаковы.

Правда: качество зависит от состава воска и эфирных масел.

• Миф: натуральные свечи быстро выгорают.

Правда: соевый воск горит дольше и чище парафина.

• Миф: свечи вредны для дыхания.

Правда: при правильном использовании и проветривании они абсолютно безопасны.

Исторический контекст

Ароматические свечи известны человечеству с древности: египтяне использовали их во время ритуалов, а в средние века они стали частью домашнего уюта. В XX веке свечи перешли из категории утилитарных в декоративно-ароматические, став элементом самовыражения.