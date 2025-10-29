Меган Маркл представила продукт, который пахнет как её свадьба: поклонники не знают, радоваться или смущаться
Меган Маркл выпустила свечу, которая, по словам бренда, пахнет так же, как её собственная свадьба с принцем Гарри. Этот аромат стал частью новой коллекции As Ever — проекта, принадлежащего герцогине Сассекской.
Свадебный аромат в банке
Свеча получила название Signature Candle № 519, и цифры здесь выбраны не случайно — 19 мая 2018 года состоялась церемония бракосочетания Меган и Гарри. Создатели аромата описывают его как сочетание марокканской мяты, белого чая и древесного кардамона. Этот букет, по их словам, символизирует "свежий день в английской деревне, прогулку по саду и атмосферу радости".
Каждая свеча стоит 64 доллара (чуть больше 5 тысяч рублей). По задумке Меган, аромат должен передавать дух одного из самых счастливых дней её жизни и создавать ощущение внутреннего равновесия.
Коллекция ароматов As Ever
Бренд As Ever, запущенный герцогиней, делает ставку на символичные запахи, вдохновлённые личными моментами и эмоциями. Вместе с Signature Candle № 519 в продажу поступила ещё одна свеча — No. 084, названная в честь дня рождения Меган.
Эта версия отличается более тёплым звучанием — с оттенками сладкой древесины, полевых цветов Калифорнии и лёгкими цветочными акцентами. В описании подчёркивается, что аромат создаёт "возвышенное ощущение уюта, подобное объятию". Обе свечи оформлены в минималистичном дизайне с плотным матовым стеклом и фирменной этикеткой бренда.
Сравнение ароматов
|Свеча
|Основные ноты
|Ассоциации
|Цена
|Signature Candle №519
|Мята, белый чай, кардамон
|Свадебный день, английский сад
|64$
|No. 084
|Сладкая древесина, полевые цветы, цветочные ноты
|День рождения, тепло и уют
|64$
Как выбрать ароматную свечу
-
Определите цель. Хотите ли вы расслабиться, создать романтическое настроение или добавить энергии.
-
Обратите внимание на ноты. Цитрусовые и травяные освежают, древесные и пряные — согревают.
-
Проверяйте состав. Лучше выбирать свечи из соевого или кокосового воска с натуральными эфирными маслами.
-
Думайте о дизайне. Стильная упаковка делает свечу не только источником аромата, но и элементом декора.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: покупка свечей с синтетическими ароматами.
→ Последствие: резкий запах и головная боль.
→ Альтернатива: ароматы на основе натуральных масел, как у As Ever.
• Ошибка: зажигать свечу на сквозняке.
→ Последствие: неравномерное горение и копоть.
→ Альтернатива: размещайте свечу на ровной поверхности вдали от потока воздуха.
• Ошибка: долго держать пламя.
→ Последствие: перегрев стекла и искажение аромата.
→ Альтернатива: оптимальное время горения — 2-3 часа.
FAQ
Сколько стоит свеча от Меган Маркл?
Обе версии стоят по 64 доллара — около 5 тысяч рублей.
Чем свечи Меган отличаются от обычных?
Они создаются из натуральных материалов, а вдохновением служат личные истории герцогини.
Можно ли использовать их в ароматерапии?
Да, натуральные масла и мягкие ноты подходят для релаксации и медитации.
Мифы и правда
• Миф: все ароматические свечи одинаковы.
Правда: качество зависит от состава воска и эфирных масел.
• Миф: натуральные свечи быстро выгорают.
Правда: соевый воск горит дольше и чище парафина.
• Миф: свечи вредны для дыхания.
Правда: при правильном использовании и проветривании они абсолютно безопасны.
Исторический контекст
Ароматические свечи известны человечеству с древности: египтяне использовали их во время ритуалов, а в средние века они стали частью домашнего уюта. В XX веке свечи перешли из категории утилитарных в декоративно-ароматические, став элементом самовыражения.
