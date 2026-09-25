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Свадьба
Свадьба
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:33

После свадьбы предлагают отменить один платеж: вот кого могут коснутся изменения

Освобождение молодоженов от оплаты госпошлины за смену паспорта позволит снизить финансовое давление на новые семьи и сократит число судебных разбирательств, связанных с нарушением сроков оформления документов, сообщил юрист, адвокат Александр Бенхин. Специалист проанализировал инициативу об отмене сбора в триста рублей при смене фамилии после свадьбы в комментарии для NewsInfo.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением аннулировать пошлину за выдачу нового российского паспорта, если документ меняется из-за вступления в брак впервые. Соответствующий проект закона уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Правовед выделил три ключевых аспекта данной меры. Во-первых, это прямая материальная помощь малоимущим парам. Даже незначительные на первый взгляд траты могут стать препятствием для юридического оформления отношений. При этом пошлину за само свидетельство о браке в размере 350 рублей предлагается сохранить.

"Снижение финансовой нагрузки на молодые и малоимущие семьи это правильно. Для кого-то и триста рублей — большая сумма", — пояснил Бенхин.

Вторым важным фактором юрист назвал дисциплинирование граждан. Сейчас закон отводит девяносто дней на замену удостоверения личности после смены фамилии, однако многие игнорируют эти сроки, пытаясь избежать лишних расходов. Отмена платы уберет повод для затягивания процесса. Часто правовая грамотность граждан помогает избежать административных штрафов за просрочку.

Третьим преимуществом станет разгрузка судебной системы. Нередко возникают ситуации, когда женщина меняет фамилию в загсе, но оставляет старый паспорт, что в дальнейшем приводит к юридическим коллизиям и тяжбам. В таких случаях судебная практика демонстрирует избыточное накопление однотипных дел, которых можно было избежать.

"Это будет ощутимо снижать нагрузку на суды, потому что суды завалены делами, где вовремя не поменяла женщина, вступив в брак, фамилию, или поменяла фамилию в свидетельстве о браке, но не сменила документы. Тогда дело уходит в суд и суды вынуждены тратить на это время и рассматривать", — рассказал адвокат.

Эксперт подчеркнул, что упрощение бюрократических процедур стимулирует пары быстрее принимать решение о регистрации союза. В подобных вопросах доступность государственных услуг играет решающую роль. Кроме того, качественное социальное обеспечение способствует укреплению института семьи на государственном уровне.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, управленец муниципального уровня Андрей Власов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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