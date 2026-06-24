Брак откладывают не из-за госпошлины: настоящая причина бьет по кошельку куда сильнее

Отмена госпошлины за регистрацию брака не станет эффективным стимулом для демографии и не поможет молодым парам, уверен первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло. По его мнению, государству следует сфокусироваться на более значимых мерах поддержки, которыми он поделился в комментарии NewsInfo.

Ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету изучить вопрос об отмене госпошлины за регистрацию брака. По словам сенатора, требование оплаты в 350 рублей в торжественный момент подачи заявления снижает общее настроение праздника.

По мнению Пожигайло, символические пошлины не играют роли при планировании создания семьи. Проблема заключается в высокой стоимости подготовки к свадьбе, из-за чего многие пары вынуждены откладывать официальную регистрацию отношений на годы, занимаясь накоплением средств.

"Ничего не решает госпошлина на самом деле. Решение вступить в брак не зависит от тысячи или десяти тысяч рублей. Это серьезное решение, человек планирует выстроить свою жизнь. Если регистрируют брак, может быть давать, к примеру, по сто тысяч рублей? Это было бы лучше. Сыграть свадьбу очень дорого стоит, а люди хотят сыграть свадьбу", — размышляет эксперт.

Сейчас же вопросы социальной помощи чаще касаются иных выплат, например, предусмотрены максимальные декретные выплаты или социальные пособия при определенном уровне дохода.

"Это же серьезное событие в жизни человека. Он хочет, чтобы запомнилось достойно. И вот ждут, копят, через год, два накопим, отпразднуем. Если бы государство пошло навстречу, и сертификат, например, выдало. Хватило бы на платье, кольца, путешествие или банкет. Это было бы здорово. А пошлина ни на что не влияет", — отметил Пожигайло.

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