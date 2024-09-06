Вебкамщицам закрыть доступ к работе в Казахстане

В Казахстане официально запретили вебкам, сообщили на сайте Tengrinews. В закон "О противодействии торговле людьми" внесли поправки, которые ввели новое определение в Уголовный кодекс — "иные услуги сексуального характера".
Под этим подразумеваются действия, совершаемые с целью получения дохода или имущественных выгод, направленные на удовлетворение половых потребностей другого лица, включая дистанционные в реальном времени через интернет.
В июле 2024 года Нина Останина, глава комитета Госдумы по защите семьи, заявила, что в России запрета вебкама не требуется. Она уверена, что общество можно вернуть к традиционным ценностям.
Казахстан стал не первой постсоветской страной, запретившей данную услугу. В Киргизии также запретили подобную индустрию. Организаторам такого досуга грозит штраф от 100 до 300 тысяч сомов (102-308 тысяч рублей), а моделям — штраф в 10 тысяч сомов.
Фото: Freepik.com
The Daily Telegraph согласно опросу впервые прогнозирует победу Камалы Харрис
Социологический опрос, проведённый газетой The Daily Telegraph, показал, что у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис высокие шансы на победу в предстоящих президентских выборах в США.
Ереван и Тбилиси подписали декларацию СЕ за ордер МУС на "арест" Путина
Армения и Грузия подписали декларацию Совета Европы, поддержав ордер МУС на "арест" президента Владимира Путина. Документ опубликован на сайте Совета Европы. Согласно заявлению пресс-службы, в декларации содержатся принципы "решения важнейших вопросов правосудия", связанных с СВО.
Игорь Стрелков (Гиркин) собирается покинуть колонию и отправиться в зону СВО
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков, также известный как Игорь Гиркин, вскоре покинет колонию и отправится в зону специальной военной операции. Это стало возможным благодаря усилиям его адвокатов, которые добились замены лишения свободы на службу в армии.
Тарасов и Костенко купили новый особняк: "Делай с ним что хочешь"
Футболист Дмитрий Тарасов купил новый дом и привёл к нему жену Анастасию Костенко с завязанными глазами.