Вебкамщицам закрыть доступ к работе в Казахстане

В Казахстане официально запретили вебкам, сообщили на сайте Tengrinews. В закон "О противодействии торговле людьми" внесли поправки, которые ввели новое определение в Уголовный кодекс — "иные услуги сексуального характера".

Под этим подразумеваются действия, совершаемые с целью получения дохода или имущественных выгод, направленные на удовлетворение половых потребностей другого лица, включая дистанционные в реальном времени через интернет.

В июле 2024 года Нина Останина, глава комитета Госдумы по защите семьи, заявила, что в России запрета вебкама не требуется. Она уверена, что общество можно вернуть к традиционным ценностям.

Казахстан стал не первой постсоветской страной, запретившей данную услугу. В Киргизии также запретили подобную индустрию. Организаторам такого досуга грозит штраф от 100 до 300 тысяч сомов (102-308 тысяч рублей), а моделям — штраф в 10 тысяч сомов.

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