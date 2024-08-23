Синоптик рассказала, какую погоду стоит ожидать россиянам в последнюю неделю лета

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что в последнюю неделю августа россиян ждет теплая погода в большинстве регионов. Особенно теплым будет конец лета в европейской части страны, где температура на юге превысит климатическую норму на 4-6 градусов.

В некоторых южных регионах ожидаются периоды аномальной жары с температурой до 35 градусов. В азиатской части России температурный фон будет ниже, но в центре Красноярского края и на юге Якутии возможен рост температуры на 4 градуса выше нормы.

Холоднее обычного будет только на Чукотке.

В центральной России ожидаются кратковременные дожди и грозы из-за прохождения холодного фронта, но затем погода улучшится благодаря антициклону, сообщает News.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Arild Vågen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)