Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве до конца лета и в начале сентября

Синоптик Ильин: в Москве ожидается сухая и жаркая погода до начала сентября

Синоптик Александр Ильин рассказал, что в Москве ожидается сухая и жаркая погода до начала сентября, с ночными температурами от +10 до +15 градусов. В первой декаде сентября антициклон будет определять погоду, и дневные температуры могут достигать +23 — +28 градусов.

Ильин назвал этот период "молодым бабьим летом".

В выходные температура поднимется до +28 градусов, что выше климатической нормы, а в первые дни сентября осадки не прогнозируются. К концу недели жара сменится дождями и прохладой, сообщает Вечерняя Москва.

Фото: commons.wikimedia.org/Ростислав Александрович Луценко (Creative Commons Attribution 4.0 International license)