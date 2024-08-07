Метеорологи рассказали, какая погода ожидается в столице в августе

Синоптики спрогнозировали незначительное похолодание в Москве на этой неделе с температурой около +22…+27 градусов к выходным. В начале августа ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди, но температура останется приятной для пребывания на улице, сообщает Вечерняя Москва.

По данным метеорологов, середина месяца обещает быть теплой с максимальными показателями до +28 градусов, а к концу августа температура стабилизируется в пределах климатической нормы +20…+25 градусов. Кратковременные дожди возможны в последние десять дней лета.

О начале осени предсказывают классическое бабье лето, при этом жары не ожидается.

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