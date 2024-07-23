По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, количество смерчей в стране будет расти каждый год. Он отметил, что за последние 25 лет число таких природных явлений удвоилось. Обсуждая недавний смерч в Сочи, Вильфанд подчеркнул, что данные Росгидромета подтверждают эту тенденцию.

"Увеличение числа смерчей составляет не 10, а 100%. Аналогичные выводы делают метеорологические службы других стран. Исследования, проведенные международными метеорологическими организациями, показывают, что количество опасных метеорологических явлений в мире увеличилось в четыре раза", — сказал он.

Вильфанд связывает рост числа смерчей с изменением климата, причем изменения температуры происходят неравномерно. По его словам, в России температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире, что объясняется особенностями климата умеренных широт.

Фото: en.wikipedia.org/Justin Hobson (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)